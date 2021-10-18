إحالة المخالفات للنيابة.. البرلمان يمنح أحمد مجاهد مهلة للرد على ملاحظات النواب

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رفع جلسة اللجنة بعد انعقادها أكثر من 4 ساعات، ومنح مهلة لـ أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تشير لوجود مخالفات مالية وإدارية في اتحاد الكرة.

وقال رئيس اللجنة:"أعطي فرصة لأحمد مجاهد يطلع علي طلبات الإحاطة، للرد عليها رسميا كتابة، وجلسات اللجنة في هذا الشأن متواصلة لمناقشة باقي طلبات الإحاطة، حيث تمت مناقشة 12 طلبًا اليوم من 27 طلبًا مقدما من النواب".

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أنه ستتم إحالة جميع المخالفات المثبتة في مستندات للنيابة للتحقيق فيها، قائلاً: "المعلومات والأرقام جاءت من أجهزة الدولة الرقابية وغير مقبول أن يتم التشكيك فيها".

وتابع حسين "لن نقبل أن تدار الرياضة بصورة فردية ولن نقبل التشكيك ولا الشخصنة، ونطمئن الجميع أنه لا يتم مناقشة تعديل قانون الرياضة خارج مجلس النواب، مع الالتزام بالميثاق الأوليمبي وأي قانون دولي وأي معاهد أو اتفاقية صدقت عليها مصر، ونمنح مهلة لأحمد مجاهد يعيد ترتيب أوراقه، ويرد بمستندات، ونرفض الكلام المرسل".

كما أشار إلي أن اللجنة ترفض ما أشار إليه مجاهد في كلمته بخصوص الإشارة لتسخين النواب: "نحن نسأل كنواب وليس كقفص اتهام، ولا نقبل مصطلح قفص اتهام".