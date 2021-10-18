هانى شاكر يطالب بمنح «الموسيقيين» حق القبض على أى «مطرب مخالف»

قال هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة ليس لديها عدد المفتشين القادر على متابعة تراخيص جميع الحفلات الخاصة.

وأضاف «شاكر»، الإثنين، في اجتماع للجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أنّ مؤامرة شرسة تستهدف الشباب المصري وأن النقابة تسعى بكل ما تمتلكه من إمكانات أن تحد من ظاهرة أغنيات المهرجانات والمطربين الذين لم يحصلوا على تصريح للغناء من نقابة الموسيقيين.

وطالب «شاكر» بضرورة حصول نقابة المهن الموسيقية على الضبطية القضائية، بمعنى أن تصبح النقابة قادرة على إلقاء القبض على أي مغني خالف قوانينها، دون الرجوع لفكرة تحرير محضر أثناء الحفل، ثم بعد ذلك يتم النظر في المخالفة القانونية.

وقال هاني شاكر لـ«الدستور» إن هناك عددا من مطربي المهرجانات يستحق الحصول على فرصة وهو يدرس إمكانية منح بعضهم فرصة للانضمام لشعبة المونولوج في النقابة وتقنين أوضاعهم.

وتابع أنه يرفض رفضا تاما أن تكون نوعية أغانيهم مبتذلة ولا تليق بالمستوى العام، مؤكدا أنه منع العديد من الحفلات خلال الفترة الماضية التي تتضمن حضور بعض مطربي المهرجانات التي تحمل أعمالهم طابع الإسفاف واتخذ قرارا برفع قضايا على أي مكان يساعدهم في إحياء حفلات دون تصريح.

مشاركة هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية

ويستعد هاني شاكر للمشاركة في الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والمقرر انطلاقه يوم 1 نوفمبر المقبل، حيث يحيي حفله الغنائي يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر بمشاركة المطربة كارمن سليمان وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا.