وزير العدل يكرم المستشار خالد محجوب بعد اختياره القاضى المثالى باستئناف القاهرة

كرم المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار خالد محجوب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، بعد اختياره القاضي المثالي بالمحكمة، وذلك في حفل تكريم شباب القضاة الأكثر تميزًا من الهيئات والجهات القضائية، بحضور رؤساء الهيئات القضائية.

وكان قد تم اختيار المستشار خالد محجوب والقاضية سالي الصعيدي، القاضيين المثاليين بمحكمة استئناف القاهرة، بناء على اختيار اللجنة التي شكلت بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل.

وقال المستشار خالد محجوب، عقب التكريم، إنه يهدي التكريم لروح والدته التي لاقت ربها منذ أيام، وأنه سيقوم بزيارة قبرها لتلاوة الفاتحة، وشكرها على ما قدمته من دعم له.