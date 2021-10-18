ضبط 20 سائقًا يتعاطون المخدرات فى حملات مكبرة على الطرق

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مُكثفة على الطرق والمحاور للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة وتبين إيجابية 20 سائقا من بين 330 حالة، تم إجراء تحليل لها بمحاور 11 محافظة.

وفى إطار جهود أجهزة الوزارة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مدير المرور ، ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة، وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (الإسكندرية – المنوفية – الدقهلية – الشرقية – الغربية – كفرالشيخ – مطروح – بنى سويف- جنوب سيناء – قنا - الأقصر) عن فحص (330) حالة بين السائقين ، تبين إيجابية (20) حالة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة حفاظاً على أرواح المواطنين.