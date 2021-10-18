الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 20 سائقًا يتعاطون المخدرات فى حملات مكبرة على الطرق

حملات مكبرة على الطرق
حملات مكبرة على الطرق

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مُكثفة على الطرق والمحاور للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة وتبين إيجابية 20 سائقا من بين 330 حالة، تم إجراء تحليل لها بمحاور 11 محافظة.

وفى إطار جهود أجهزة الوزارة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مدير المرور ، ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة، وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (الإسكندرية – المنوفية – الدقهلية – الشرقية – الغربية – كفرالشيخ – مطروح – بنى سويف- جنوب سيناء – قنا - الأقصر) عن فحص (330) حالة بين السائقين ، تبين إيجابية (20) حالة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة حفاظاً على أرواح المواطنين.

الأجهزة الأمنية الطرق والمحاور السائقين المتعاطين

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

شريف منير يكشف لـ«الدستور» أسباب انسحابه من عرض فيلم «ريش»

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من ميركل لبحث مستجدات الأزمة الليبية وسد النهضة

طفرة غير مسبوقة في توصيل الغاز للمنازل (إنفوجراف)

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

بعد إساءته لمصر.. مطالب بسحب تكريم وزارة الثقافة لفيلم ريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أركان الجيش الإسرائيلى يُغادر مراسم إحياء ذكرى «رابين»

بوجدانوف والسفير الإسرائيلى لدى موسكو يبحثان التعاون الثنائى

«اشتيه» يطالب الأمم المتحدة بتسيير فرق رقابة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين