تكليف حمدي شعبان بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قراراً، اليوم، بتكليف الدكتور حمدي إسماعيل عبد العزيز شعبان، عميد كلية التربية النوعية، للقيام بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لحين صدور قرار بتعيين نائب لرئيس الجامعة من السلطة المختصة.

يذكر أن الدكتور حمدي شعبان، حصل على بكالوريوس الطبيعة والكيمياء من جامعة الزقازيق عام 1985م ، وعُين مدرساً عام 2001م، ثم حصل على درجة ماجستير المناهج وطرق التدريس من جامعة القاهرة بعنوان "تقويم برنامج شعبة أمناء المعامل بالمدارس الثانوية الزراعية فى ضوء اكتساب الطلاب المهارات العملية اللازمة لعملهم كأمناء معامل الكيمياء بمدارس الثانوية العامة" عام 1992م ، ودرجة دكتوراه تكنولوجيا التعليم من جامعة المنوفية بعنوان "برنامج مقدم لتطوير تدريس الكيمياء لتنمية الفكر العلمي والاتجاهات العلمية لدى طلاب مرحلة الثانوية العامة باستخدام الكمبيوتر 250" عام 1996م.

وتدرج في الوظائف العلمية حتى حصل على درجة أستاذ عام 2015م ، كما تولى رئاسة قسم تكنولوجيا التعليم ثم منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ثم عميدا للكلية اعتبارًا من اكتوبر 2019.

وفي إطار منفصل، شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم بمبادرة طلاب كلية التربية الرياضية "كليتي.. بيتي" لتجميل وتزيين الكلية والتى انطلقت صباح اليوم ، حيث شارك رئيس الجامعة الطلاب فى زراعة اشجار بالحرم الجامعى كما شاركهم فى أعمال التجميل والدهانات للبوابات والبلدورات بهدف إضفاء المظهر الجمالى بالكلية فى الأسبوع الأول من العام الدراسى الجديد .

أكد رئيس الجامعة أن المبادرة التنموية "كليتى.. بيتى" تجسد نموذج ناجح للمشاركة المجتمعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية التربية الرياضية، لتنمية وتحسين وتجميل منشآت الكليةً وتجميل بيئة العمل والتعليم بالجامعة.

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز وتنمية انتماء الطلاب لكليتهم وجامعتهم، ليشعر الطالب بأن الكلية هي بيته الثانى، الذى يجب يحافظ عليه.