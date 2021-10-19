«الحاجة زينب» تقدم شربات الموز في المولد النبوي منذ 7 سنوات

«ببركة سيدنا النبي اقبل تحيتنا».. احتفال أصيل اشتهرت به محافظة الإسكندرية في المولد النبوي الشريف وهو توزيع شربات الموز بشوارع المدينة.

أمام دكان صغير تتواجد بداخله يوميا لكسب رزق أولادها من قبل الظهر حتى غروب الشمس، لتكون هي العائل الأساسي لأسرتها الصغيرة لجلب رزقهم، تقف الحاجة زينب ببعض الحلوى ومستلزمات المنزل.

ولكن اليوم قررت الحاجة زينب أن تقف أمام دكان رزقها لتقدم التحية لكل المارة بابتسامة صباحية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

فتقليد سكندري أصيل اعتاد عليه أهالى المدينة كل عام بمناسبة المولد النبوي الشريف تقديم شربات الموز لكل المارة وعابري السبيل مع مقولة ترحيبية «سمعونا الصلى على النبي»، وهو ماحرصت الحاجة زينب على فعله كل عام منذ ٧ سنوات لتحضر بداخل حلة ألومنيوم شربات الموز وتقف لتملأ الأكواب البلاستيكية معلقة «فرحة وربنا يديم اننا نقدمها كل سنه ببركة سيدنا النبي».

لن تكتفي الحاجة زينب بزبائنها والمارة أمام دكان رزقها ولكن قبلها كان لجيرانها في محل سكنها نصيب من هنا، فأعدت لكل منهم زجاجة خصيصا لهم وزعتها صباح اليوم لتؤمن ان فرحة المولد النبوي لابد ان تعم على كل من تعرفهم من حبايبها.

تمنت الحاجة زينب أن تكون العام المقبل بداخل الحرم النبوي وتحيي زوار الحرم بذاتها بتوزيع التمور والشربات، قائة «دايما بحلم باليوم ده ونفسي يتحقق».