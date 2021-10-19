الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«الحاجة زينب» تقدم شربات الموز في المولد النبوي منذ 7 سنوات

الحاجة زينب
الحاجة زينب

«ببركة سيدنا النبي اقبل تحيتنا».. احتفال أصيل اشتهرت به محافظة الإسكندرية في المولد النبوي الشريف وهو توزيع شربات الموز بشوارع المدينة.

أمام دكان صغير تتواجد بداخله يوميا لكسب رزق أولادها من قبل الظهر حتى غروب الشمس، لتكون هي العائل الأساسي لأسرتها الصغيرة لجلب رزقهم، تقف الحاجة زينب ببعض الحلوى ومستلزمات المنزل. 

IMG_20211018_123601

ولكن اليوم قررت الحاجة زينب أن تقف أمام دكان رزقها لتقدم التحية لكل المارة بابتسامة صباحية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

فتقليد سكندري أصيل اعتاد عليه أهالى المدينة كل عام بمناسبة المولد النبوي الشريف تقديم شربات الموز لكل المارة وعابري السبيل مع مقولة ترحيبية «سمعونا الصلى على النبي»، وهو ماحرصت الحاجة زينب على فعله كل عام منذ ٧ سنوات لتحضر بداخل حلة ألومنيوم شربات الموز وتقف لتملأ الأكواب البلاستيكية معلقة «فرحة وربنا يديم اننا نقدمها كل سنه ببركة سيدنا النبي».

IMG-20211018-WA0026

لن تكتفي الحاجة زينب بزبائنها والمارة أمام دكان رزقها ولكن قبلها كان لجيرانها في محل سكنها نصيب من هنا، فأعدت لكل منهم زجاجة خصيصا لهم وزعتها صباح اليوم لتؤمن ان فرحة المولد النبوي لابد ان تعم على كل من تعرفهم من حبايبها.

تمنت الحاجة زينب أن تكون العام المقبل بداخل الحرم النبوي وتحيي زوار الحرم بذاتها بتوزيع التمور والشربات، قائة «دايما بحلم باليوم ده ونفسي يتحقق».

المولد النبوي شربات الموز الإسكندرية احتفال سكندري شريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

الصحة: 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 حالة وفاة

«مستقبل آمن».. مستفيدون من تطوير العشوائيات لـ «الدستور»: الدولة أنصفتنا

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

وزير الرياضة يكشف حقيقة حل اتحاد الكرة بعد المخالفات المالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

صور

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

محطة تل أبيب

المزيد

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين

نائب أردنى: القدس تتعرض لأبشع هجمة إسرائيلية بهدف تهويدها وتهجير أهلها