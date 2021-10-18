على جمعة: هجر الزوج لزوجته في الفراش له حكمان في الشرع

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن هجر الزوج لزوجته في الفراش يكون بأحد أمرين إما أن يكون برضاها أو بدون رضاها، وتختلف حسب ظروف العمل.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه من سائلة تقول: هجرني زوجى لمدة 4 شهور فعل هناك كفارة على ذلك؟ إذا كان هجر الزوج لزوجته طوال هذه المدة الأربعة أشهر مع اليمين أي أنه حلف على ذلك، فقد تصبح هذه الحالة إيلاء، وفى الإيلاء إما أن يكفر الزوج عن يمينه ويعود لها.

وتابع جمعة "إما أن يطلقها، أما من غير يمين فهل هى موافقة أم غير موافقة، فمثلا قد يكون سافر للعمل وبموافقتها، أما إذا كان الهجر بدون رضى الزوجة وهو يتعمد إيذائها فلترفع أمرها للقاضي، وهو يحكم بذلك.

ويعتبر هذا السؤال من الأسئلة التى تحظى باهتمام كبير من جانب السيدات داخل جروبات الفتوى، حيث ترغب بعض النساء في معرفة حكم الشرع لهجر زوجها لها في الفراش.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.