رئيس وزراء إيطاليا: قطاع التأمين له دور كبير في الاستجابة لتغير المناخ

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، عن قناعته بأن شركات التأمين تُعد حليفا أساسيا في مسيرة الاستجابة العالمية للتغير المناخي.

وذكرت الخدمة العربية لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي): أن تصريحات دراجي جاءت في رسالة بعثها للمشاركين في "قمة التأمين 2021" التي نظمتها مجموعة (آنيا)، حيث أوضح: أن الموضوع المختار للحدث يعكس أولويات الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين وهي الاستجابة العالمية لتغير المناخ، إذ أن الجهود التي يبذلها الجميع والتزامهم هي أمور أساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والأهداف الوسيطة المحددة.

وكتب رئيس الحكومة الإيطالية: أن العلاقة بين المدخرات الخاصة والنسيج الإنتاجي تسمح بمساعدة الشركات على تنفيذ حلول وقائية ضد مخاطر المناخ، كما تساعد إدارة المخاطر المتبادلة على تقليل التأثير الاقتصادي لأحداث الطقس العنيفة، وبالتالي يمكن توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تؤدي إلى نمو مستدام.

وأشار دراجي إلى أن عالم التأمين حظي بأكثر من ألف مليار يورو من الاستثمارات في شكل أصول مالية حتى نهاية عام 2020، وبالتالي يمكن أن يُعطي دفعة قوية في اتجاه مزيد من الاستدامة للقطاع المالي بأكمله، مشيرًا إلى أن شركات التأمين قادرة على اغتنام تلك الفرصة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين أزمات المناخ ووباء كورونا والغذاء، لافتا إلى أن المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل بشكل أسرع بكثير وبفعالية أكبر لمعالجة كافة تلك الأزمات.

ونقلت الخدمة العربية لوكالة الأنباء الإيطالية عن دراجي قوله - في الجلسة الختامية لمؤتمر (شباب من أجل المناخ) التحضيري لقمة جلاسكو للمناخ (كوب 26) المقرر عقده في نوفمبر المقبل في مدينة جلاسكو الاسكتلندية: إن الانتقال البيئي والتحول للاقتصاد الأخضر ليس خيارًا، بل إنه ضرورة، حيث إن هناك احتمالين فحسب، إما مواجهة تكاليف هذا التحول الآن أو التحرك في وقت لاحق، مما يعني دفع ثمن أعلى بكثير ومواجهة كارثة مناخية.