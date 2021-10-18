يمر من مصر.. تفاصيل أكبر كابل بحري للإنترنت في العالم
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن نحو 90% من حركة البيانات العالمية تمر حالياً عبر مصر، مضيفاً أنَّ موقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم الذي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا سمح لها بمرور نحو 18 كابلاً بحرياً عبر أراضيها.
وأضاف «طلعت»، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه يجرى حالياً إنشاء 5 كابلات بحرية جديدة، لافتا إلى أنّ الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإطلاق كابل الاتصالات البحري العملاق (هارب Harp) حول قارة إفريقيا بهدف توصيل خدمات إنترنت بجودة وسرعة عالية وأقل تكلفة للدول الإفريقية سواء الساحلية أو الداخلية.
وأشار الوزير إلى أنه يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4 آلاف كيلومتر مربع، كما تم زيادة عدد محطات إنزال الكابلات البحرية الدولية من 6 محطات إلى 10 محطات إنزال خلال العام الحالي.
وترصد «الدستور» في هذه السطور التفاصيل الكاملة لمرور أكبر كابل بحري في العالم من مصر:
- يمتد الكابل البحري لمسافة نحو 45 ألف كيلومتر ليصبح أطول كابل بحري للإنترنت في العالم.
- الكابل سيربط ثلاث قارات هي إفريقيا وأوروبا وآسيا ويوفر الإنترنت من خلال 21 نقطة إنزال في 16 دولة إفريقية مروراً من مصر.
- الكابل يخطط لتوفير ربط دولي لنحو 3 مليارات شخص يمثلون 36% من سكان العالم.
- من المتوقع دخول الكابل الخدمة بنهاية عام 2023.
- يوفر الكابل سعات دولية كبيرة تصل إلى 180 تيرابيت/ثانية.
- يربط قارة إفريقيا مع قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط عبر المملكة العربية السعودية.
- تعد السعات الدولية المتاحة أعلى من إجمالي السعات المتوفرة من خلال الكوابل البحرية الأخرى.
- يوفر جميع الطلبات المتزايدة للسعات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط.
- يدعم النمو المتزايد في أعداد مستخدمي خدمات الجيل الرابع والخامس وخدمات النطاق العريض في هذه الدول.
- يوفر السعات اللازمة لمقدمي الخدمات من خلال مراكز البيانات المتاحة ومحطات إنزال متعددة.
- تم تصميم الكابل من الناحية الفنية بعناية فائقة بهدف الحصول على أعلى أداء تقني ممكن باستخدام أحدث تكنولوجيا باستخدام أنظمة الألياف الضوئية.
- يوفر خاصية التعددية الشبكية والمرونة المطلوبة بما في ذلك النقل الضوئي الآمن وبشكل مباشر من شرق إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
- تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوفير مسارات أرضية حديثة وفريدة من نوعها للعبور من خلال مصر باستخدام مسارات مختلفة لربط البحر الأحمر والبحر المتوسط.
- تتميز المسارات بالتنوع الشبكي والمرونة المطلوبة وتمتد موازية لقناة السويس من مدينة رأس غارب إلى مدينة بورسعيد .
- يستخدم الكابل أحدث تقنيات أنظمة الكوابل البحرية بهدف تشغيل نحو 16 زوجا مقابل 8 أزواج من الألياف الضوئية.