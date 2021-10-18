يمر من مصر.. تفاصيل أكبر كابل بحري للإنترنت في العالم

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن نحو 90% من حركة البيانات العالمية تمر حالياً عبر مصر، مضيفاً أنَّ موقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم الذي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا سمح لها بمرور نحو 18 كابلاً بحرياً عبر أراضيها.

وأضاف «طلعت»، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه يجرى حالياً إنشاء 5 كابلات بحرية جديدة، لافتا إلى أنّ الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإطلاق كابل الاتصالات البحري العملاق (هارب Harp) حول قارة إفريقيا بهدف توصيل خدمات إنترنت بجودة وسرعة عالية وأقل تكلفة للدول الإفريقية سواء الساحلية أو الداخلية.

وأشار الوزير إلى أنه يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4 آلاف كيلومتر مربع، كما تم زيادة عدد محطات إنزال الكابلات البحرية الدولية من 6 محطات إلى 10 محطات إنزال خلال العام الحالي.

وترصد «الدستور» في هذه السطور التفاصيل الكاملة لمرور أكبر كابل بحري في العالم من مصر: