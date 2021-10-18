الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع التمر الهندي في أسوان احتفالاً بذكرى المولد النبوي (صور)

توزيع التمر الهندي
توزيع التمر الهندي

شهد الشارع الجديد وسط مدينة أسوان، مساء اليوم الاثنين، توزيع مجموعة من الشباب لمشروب التمر الهندي على الأهالي المارة بالشارع والذين حرصوا على الانتظار لحضور زفة الطرق الصوفية أثناء مرورها بالشارع، احتفالاً بحلول المولد النبوي الشريف.

وحرص العديد من الأهالي والأطفال على الانتظار بجميع أرجاء الشارع الجديد وسط مدينة أسوان لمشاهدة مظاهر الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وترديد مديح وقصائد للنبي صلى الله عليه وسلم احتفالاً بحلول مولده الشريف.

توزيع التمر الهندي 

ومن ناحية أخرى؛ بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

كما قدم اللواء أشرف عطية بخالص التهاني لمواطني المحافظة بمناسبة ذكرى مولد سيد الخلق، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على أبناء أسوان بجميع مراكزها ومدنها وقراها بالتقدم والتنمية والرخاء.

توزيع التمر الهندي 

وأكد محافظ أسوان أن أهمية الاقتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نستلهم منه القدوة الحسنة في إرساء قيم التعاون والترابط والإنتماء، وأن نقتدي بتعاليمه التي من أهمها الدعوة إلى الإخلاص في العمل والمعاملة الطيبة والخير للناس أجمعين. 

توزيع التمر الهندي 

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تنظيم توجيه الدراسات الاجتماعية سلسلة حلقات عن التاريخ الاسلامى والسيرة النبوية احتفالاً بذكرى المولد النبوى الشريف.

توزيع التمر الهندي 


وذلك تحت رعاية الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وتضمن منشور مديرية التربية والتعليم بأسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  بيتين لقصيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمنت"هذا رسول الله هذا المصطفى••• هذا لرب العالمين رســول
صلى عليك الله ياعـلم الهدى ••• ما حَنّ مشتاق وسـار دليل"، بالإضافة إلى عرض فيديو بموسيقى ومجموعة من الصور لحلوي المولد النبوي الشريف.

توزيع التمر الهندي
توزيع التمر الهندي
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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