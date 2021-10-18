الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

تفاصيل مشاركة صابر الرباعي بحفلين في مهرجان الموسيقى العربية الـ30

صابر الرباعي
صابر الرباعي

يستعد النجم التونسي صابر الرباعي، للمشاركة في فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ30، ويلتقى جمهوره من خلال حفلين ضخمين الأول يحييه على مسرح مكتبة الإسكندرية الذي يحتضن ليالي المهرجان لأول مرة، وذلك يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر المقبل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات.

ومن الإسكندرية، يأتي «الرباعي»، إلى القاهرة، ليلتقى جمهوره من خلال حفل ضخم يحييه على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم السبت الموافق 13 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفلي في تمام الثامنة مساءً بفاصل غنائي تحييه المطربة الأوبرالية ريهام عبد الحكيم وتتغني خلاله بباقة من روائع الزمن الجميل بالإضافة إلى مجموعة من أغنياتها.

ويقدم «الرباعي»، خلال الحفلين باقة متنوعة من أعماله الموسيقية الفنية القديمة والحديثة منها «سيدي منصور، اتحدى العالم، عز الحبايب، سلام، واحشني، تذكروني، بالإضافة إلى احتفاله مع جمهوره بنجاح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "شد صحيح" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من ألحانه و كلمات حاتم القيزاني، توزيع سامي المعتوقي.

وتقول كلمات الأغنية: «شد صحيح وأحسبها مليح.. قلب كبير تتحدى الريح.. مهما يصير عمرك ما تطيح.. لا ماتطيح.. أنت النور طاير في الكون.. حر تكون ولا ماتكون.. هد السور كسر الحديد.. و طير بعيد.. زيد علي صوتك ماترضى بموتك.. اليوم إلي يفوتك محسوب عليك.. ثبت خطواتك افرح بحياتك.. الدنيا جاتك بين يديك.. أنت النار إلي ماتطفاش.. و أنت العزم إلي م ايوفاش.. علاش الخوف من الظلمة علاش».

وتقام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ30،على مدار ١٥ يوما متتالية في الفترة من ١ حتى ١٥ نوفمبر وتضم ٣٣ حفل غنائي وموسيقى بمشاركة ١٠١ فنان من ١٠ دول عربية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، الجلوس بأسبقة الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عدم السماح بتحريك المقاعد.

النجم صابر الرباعي النجم التونسي صابر الرباعي حفل افتتاح الموسقى العربية بالإسكندرية تفاصيل الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بمكتبة الإسكندرية

رئيس التحرير

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