الجيش العراقي يكشف جرائم الإرهابي غزوان الزوبعي

اعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم، تفاصيل السجل الإجرامي للإرهابي غزوان الزوبعي المسؤول عن تفجير الكرادة الدامي عام 2016.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان "بعد التوكل على الله وباشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تمكن الأبطال في جهاز المخابرات الوطني وبعملية بطولية استخبارية معقدة من القاء القبض على المتهم ( غزوان الزوبعي) الملقب ب ( ابو عبيدة بغداد ) في احدى الدول وهو من أبرز المطلوبين للقضاء العراقي حيث نفذ هذا الارهابي العديد من العمليات الاجرامية ضد ابناء الشعب العراقي والقوات الامنية العراقية".

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية , إن أبرز العمليات الإجرامية التي تورط بها الزوبعي تشمل:

- تفجير عجلة مفخخة في منطقة الكرادة ( مجمع الليث ) بتاريخ 2017/يوليو/3 من خلال انتحاري حيث كان متواجد مع الانتحاري في نفس المضافة قبل توجهه الى بغداد ونقله مع عجلته الى منطقة العظيم وبعدها توجه بها الانتحاري الى بغداد ونفذ عمليته .

- اشرف على تفجير مزدوج في محافظة بغداد في مول النخيل بتاريخ 2016/9/9 من خلال انتحاري يرتدي حزام ناسف وتلتها تفجير عجلة مفخخة نوع هونداي باص تحتوي على انتخاري اخر.

- تفجير عجلة مفخخة في بغداد بالقرب من مرطبات الفقمة بتاريخ 2017/مايو /30 كان يستقل العجلة انتحاري:

- تفجير عجلة مفخخة في منطقة الشواكة بالقرب من هيئة التقاعد العامة بتاريخ 2017/مايو /30 كان يستقل العجلة انتحاري.

- تفجير عجلة تستهدف زوار الامام الكاظم عليه السلام اثناء مراسيم الاستشهاد في مفرق الدورة قرب السايلو 2016/مايو /2 كان يستقل العجلة انتحاري.