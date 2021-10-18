الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء العراق: اعتقال المسئول عن تفجير الكرادة الإرهابى

الكاظمي
الكاظمي

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين اعتقال المسئول عن جريمة تفجير الكرادة الإرهابي في العاصمة بغداد، قبل أكثر من 5 سنوات.
وقال الكاظمي - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد)، المسئول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".
وكان تفجير "الكرادة" الإرهابي وسط مدينة بغداد وقع - في 3 يوليو عام 2016 - بسيارة مفخخة انفجرت ونتج عنها حريق هائل، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، ووصف الحادث بأنه الأعنف الذي شهدته العاصمة العراقية منذ فترة؛ وأسفر عن مقتل 292 شخصا، وجرح أكثر من 200 آخرين. 
واستهدف التفجير مركزا تجاريا ومحلات متنوعة بالشارع الرئيسي لمنطقة "الكرادة"، وتسبب في الحاق أضرار مادية كبيرة في ست بنايات حرقا بسبب مادتي "نترات الأمونيا" و"سي فور" التي كانت بالسيارة المفخخة ولوجود مواد قابلة للاشتعال بالموقع مثل محلات العطور.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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