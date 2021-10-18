الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان يطالب اتحاد الكرة بدفع متأخرات الضرائب

محمد ماهر
محمد ماهر

وجّه محمد ماهر، عضو مجلس النواب، مطالبات مشددة بضرورة أن يسارع اتحاد الكرة بدفع المتأخرات عليه لصالح مصلحة الضرائب.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع للجنة الشباب والرياضة، في حضور الدكتور أشرف صبحي وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على الجبلاية، مشددًا على ضرورة تحويل ملف متأخرات اتحاد الكرة للنيابة لكون أموال الضرائب تعد مال عام.

وأوصت لجنة الرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بدفع كامل مستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مخالفات مالية بانحاد الكرة، بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة الأوليمبية.

الشباب والرياضة اتحاد الكرة هانى ابو ريدة اعتداء مجلس النواب وزير الشباب والرياضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

شريف منير يكشف لـ«الدستور» أسباب انسحابه من عرض فيلم «ريش»

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من ميركل لبحث مستجدات الأزمة الليبية وسد النهضة

طفرة غير مسبوقة في توصيل الغاز للمنازل (إنفوجراف)

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

بعد إساءته لمصر.. مطالب بسحب تكريم وزارة الثقافة لفيلم ريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أركان الجيش الإسرائيلى يُغادر مراسم إحياء ذكرى «رابين»

بوجدانوف والسفير الإسرائيلى لدى موسكو يبحثان التعاون الثنائى

«اشتيه» يطالب الأمم المتحدة بتسيير فرق رقابة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين