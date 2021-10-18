البرلمان يطالب اتحاد الكرة بدفع متأخرات الضرائب

وجّه محمد ماهر، عضو مجلس النواب، مطالبات مشددة بضرورة أن يسارع اتحاد الكرة بدفع المتأخرات عليه لصالح مصلحة الضرائب.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع للجنة الشباب والرياضة، في حضور الدكتور أشرف صبحي وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على الجبلاية، مشددًا على ضرورة تحويل ملف متأخرات اتحاد الكرة للنيابة لكون أموال الضرائب تعد مال عام.

وأوصت لجنة الرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بدفع كامل مستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مخالفات مالية بانحاد الكرة، بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة الأوليمبية.