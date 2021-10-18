البرلمان يطالب اتحاد الكرة بدفع متأخرات الضرائب

البرلمان يطالب اتحاد الكرة بدفع متأخرات الضرائب
وجّه محمد ماهر، عضو مجلس النواب، مطالبات مشددة بضرورة أن يسارع اتحاد الكرة بدفع المتأخرات عليه لصالح مصلحة الضرائب.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع للجنة الشباب والرياضة، في حضور الدكتور أشرف صبحي وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على الجبلاية، مشددًا على ضرورة تحويل ملف متأخرات اتحاد الكرة للنيابة لكون أموال الضرائب تعد مال عام.
وأوصت لجنة الرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بدفع كامل مستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مخالفات مالية بانحاد الكرة، بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة الأوليمبية.