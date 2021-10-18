الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مسىء لمصر.. موجة غضب عارمة على صناع فيلم ريش بـ«الجونة السينمائى»

فيلم ريش
فيلم ريش

حالة من الجدل أثارها «فيلم ريش» المعروض في مهرجان الجونة السينمائي، وتصدرت منشورات الفنانين منصات التواصل الاجتماعي حول العمل، خاصة بعد انسحاب بعض الفنانين من العرض.

 

تعليق الفنانين عقب مشاهدة “فيلم ريش”

 

القصة بدأت عندما قرر عدد من الفنانين مغادرة العرض الخاص بـ فيلم ريش ، من بينهم شريف منير وأشرف عبدالباقي، متّهمين القائمين على العمل بتحريف الوقائع؛ بهدف الإساءة إلى مصر، حيث كان أكثر النجوم انتقادًا للفيلم شريف منير الذى انسحب بعد نصف ساعة فقط، من عرض الفيلم قائلًا إنه فيلم "مسيء لمصر"، فيما أكد فنانون آخرون أن المسئولين عن الفيلم تعمدوا الإساءة للمجتمع المصري، وإظهاره بصورة مغايرة للواقع.

وفى أول تعليق لنسرين طافش عن العمل مصحوبًا بمجموعة صور، قائلة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك):"اليوم الرابع من مهرجان الجونة والهوا طاير طاير على السجادة الحمراء لفيلم ريش اللي بيحكي عن الناس على قيد الحياة، لكن مش أحياء.. جو سوداوي وغريب بيشبه لوحات غويا التشكيلية".

التشكيلية الفنانين السينمائي عرض سوشيال ميديا شريف منير مهرجان الجونة السينمائي فيلم ريش

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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