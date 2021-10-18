انعقاد الجلسة البحثية الثانية للمؤتمر العلمى الثالث للقصور المتخصصة بشرم الشيخ

فى إطار اهتمام د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بتعريف الأجيال بالموروث الشعبى والحرف البيئية للحفاظ عليها من الإندثار، وبرعاية اللواء أ.ح. خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث للقصور المتخصصة "الموروث الفني والحرفي لغة تواصل بين الشعوب "الدورة العربية الأفريقية" والذى تتولى رئاسته د. إيمان البسطويسي، وتتولى أمانته د. منى شعير مدير عام القصور المتخصصة، وذلك بقصر ثقافة شرم الشيخ، بفرع ثقافة جنوب سيناء، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، والذى يقام خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري.

المؤتمر العلمى الثالث للقصور المتخصصة بشرم الشيخ

عقدت الجلسة البحثية الثانية للمؤتمر برئاسة أ.د مها إبراهيم أستاذ التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، ناقش فيها أحمد مصطفي أمين "دور فن الخط العربي كمدخل للتواصل الثقافي فكريا وفنيا" وتحدث عن دور فن الخط العربي في التواصل الفكري والثقافي، كما عرف الخط العربي ونشأته وتاريخه وأنواعه ومراحل تطوره عبر العصور، وما هي الحروف العربية وابجديتها والقيمة الجمالية للخط واستخداماتها في مجال الفن التشكيلي.

المؤتمر العلمى الثالث للقصور المتخصصة بشرم الشيخ

تحدثت د. نرمين محمد عن "صياغة تشكيلية مستحدثة للحروف العربية لإثراء الموروث الثقافي العربي المعاصر"، وأشارت إلى بداية معرفة الخط العربي قبل عصر النبوه بقرون عديدة، وعن تبادل التجارة بين شمالي الجزيرة العربية وجنوبها الغربي والشرقي، والتي ورد ذكرها في القران الكريم في رحلتي الشتاء والصيف، واستخدم الخط في كتابة المعلقات في الأسواق الأدبية التي كانت تقام في مواسمها المشهورة والتي كانت معلقة على جدران الكعبة، كما حرص العرب على كتابة العهود والمواثيق والأحلاف، وعرضت ورقة من الخط النبطي الحجازي، كذلك تناولت الخط في العصر النبوي ثم عصر الخلفاء الراشدين، وأشارت إلى أنواع الخطوط المتنوعة منها "الكوفي البسيط، المسطر المربع، الهندسي التربيعي، المسطر المتأثر بالرسم، الكوفي المورق، الفارسي، خط الطغراء.. إلخ".

المؤتمر العلمى الثالث للقصور المتخصصة بشرم الشيخ

تناول د. عبد الرازق جمعه القصير من سوريا "العناصر الزخرفية في مداخل العمائر الدينية بمدينة حلب ومقارنتها مع زخارف مداخل دمشق والقاهرة"، في ورقته البحثية، متحدثا عن دراسة العناصر الزخرفية بمداخل مدينة حلب بجميع أشكالها وأنماطها، وعن الثلاثة أنماط الرئيسية، وهي "الزخارف المعمارية، الهندسية والنباتية"، كما أوضح أن الهدف من هذا البحث هو تحديد أنواع الزخارف الأكثر استخداماً في تزيين مداخل العمائر الدينية، بالإضافة إلى تحديد مدى التأثر والتأثير بينها وبين زخارف مدينتي دمشق والقاهرة.