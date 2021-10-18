الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس شباب النواب: «اتحاد الكرة مش عزبة ولن نسمح بإدارته من خارج مصر»

النائب محمود حسين
النائب محمود حسين

شهدت جلسة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، هجوما على أداء اتحاد كرة القدم بسبب ما اقترفه من أخطاء على مدار الفترة الماضية، مما تسبب فى عدم تحقيق إنجازات فى ملف كرة القدم المصرية.

وأكد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب أن عدد كبير من طلبات الإحاطة قدمها النواب للجنة بسبب المخالفات داخل اتحاد الكرة.

وأشار خلال اجتماع اللجنة إلى وجود ٢٧ طلب إحاطة عن المخالفات داخل اتحاد الكرة المصري. 

وأضاف "لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة.

وقال رئيس اللجنة: "ليست عزبة وإنما اتحاد يدير أهم رياضة في الشعب المصري وهي كرة القدم ومجلس النواب من حقه مناقشة أي مخالفات مضيفا "نحن نعبر عن الشعب وهناك مواطنين تقدموا ببلاغات في النيابة بسبب مخالفات الاتحاد وما يحدث لصالح المواطن ولصالح اتحاد الكرة المصري.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة لن نسمح بإدارة الاتحاد من خارج مصر ولابد من الإصلاح ولا نستسلم  لفزاعة إيقاف الرياضة المصرية والحكومة لم تتدخل ونطالب وزارة الشباب والرياضة بحل المشكلات.

وأضاف رئيس اللجنة: "مجلس النواب هو الجمعية العمومية للشعب المصري وكنا ننتظر  حلول عاجلة من وزارة الشباب والرياضة ومعالجة فعلية ولكن لم يحدث هذا ولا ما نطالب به يحدث في العلن وليس في الخفاء.

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