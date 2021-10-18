منها الصداع والربو.. 6 أضرار صحية لاستخدام معطرات الجو المعبأة

تستخدم الكثير من السيدات المعطرات الغازية في الجو لنشر الرائحة العطرة ، عن طريق اختيار نوع عطر مميز لإضفاء أجواء رائعة داخل المنزل حيث تتوفر الأشكال والأنواع المختلفة من هذه المعطرات عن طريق وضعها في بخاخات عادية أو من خلال استخدام العبوات المعدية أو جهاز الضخ التلقائي، ووضعه داخل الغرفة حيث يقوم بضخ العطر في أوقات متقاربة.

ومن جانبه أوضح الدكتور مدحت حجاب، أخصائي مستحضرات الكيماويات، أن الاستخدام المفرط لمعطرات الجو يعمل على الدخول في أمراض نحن في غنى عنها، خاصة مع عدم وجود نص قانوني يلزم الشركات بالإفصاح عن المكونات الخاصة بها، ومن أبرزها.

1- التعرض لحساسية الصدر.

2- الصداع النصفي.

3- نوبات الربو.

4- مشاكل عصبية.

5- ضيق النفس.

6- تحسس أو التهاب العينين.

الدراسات أدانت استخدام معطرات الجو المعبئة الجاهزة

وأضاف أخصائي مستحضرات الكيماويات، أن الدراسات جميعها أدانت استخدام معطرات الجو المعبئة الجاهزة ولكن لا يزال هناك البحث في المكونات الخاصة بها، وبين الآثار الصحية الناجمة عنها، ومن الدراسات الشهيرة هي دراسة تم اصدارها عام 2007 حيث تمت على 14 معطر للجو من المعطرات الشهيرة التى يتم استخدامها الآن وتبين أن الأغلب يشمل على مواد كيميائية تؤدي إلى تفاقم مرض الربو.

ونصح "حجاب" أصحاب مرض الحساسية بضرورة الابتعاد عن التعرض لمعطرات الجو حيث الاستنشاق يعمل على تهييج الصدر، وبالإضافة إلى تضييق التنفس مع صدور صوت صفير من التنفس لذا لابد من تجنب التعرض التام لمثل هذه المعطرات .

وأشار إلى بعض المكونات التي تتواجد في العطور وهي الفورمالديهايد وهو غاز عديم اللون نفاذ الراحة، ومدمر لحاسة الشم والجهاز التنفسي، ويعتبر أحد العوامل التي تسبب مرض السرطان، كما أنه يحتوي على مادة الأيروسول وهي خطر على أصحاب الأمراض المزمنة، موكدًا ضرورة البحث عن البدائل الخاصة بمعطرات الجو يمكنك الاستفادة من المصادر المختلفة عبر الإنترنت وعمل تركيبات من مواد طبيعية تعمل على انتشار الرائحة العطرة داخل المنزل بسهولة وبتكلفة بسيطة.