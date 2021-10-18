الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«فلتت منى» لحسن أبوالروس و دينا الشربيني تقترب من مليون مشاهدة

دينا الشربيني وحسن
دينا الشربيني وحسن ابو الروس

حقق ديو "فلتت منى" للفنان حسن أبوالروس والنجمة دينا الشربيني نجاحًا كبيرًا فور طرحه عبر يوتيوب وتصدر تريند قائمة الأكثر مشاهدة خلال يوم واحد، بالإضافة إلى اقترابه من مليون مشاهدة خلال يومين من طرحه.

وسيطرت أجواء نجاح كليب "فلتت منى" على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حيث شارك كلا من الفنانة هنا شيحة وشقيقتها رشا الفنانة دينا الشربيني بالرقص والغناء على أنغام الأغنية أثناء وجودهم على الريد كاربت.

 

تفاصيل كليب حسن ابو الروس والنجمة دينا الشربيني

 

أغنية "فلتت منى" دخلت بها الفنانة دينا الشربيني عالم الغناء لأول مرة من  كلمات حسن أبوالروس، وألحان وتوزيع ديزل وإخراج على أبوطالب وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".. وتم تصويرها وسط البحر فى مدينة الجونة، وقدم أبوالروس لون غنائى مميز أطلق عليه "ديسكو شعبى" واستطاع لفت الانتباه له منذ لحظة وصوله إلى مهرجان الجونة السينمائى رفقة دينا الشربينى، حيث وصل المهرجان على متن سيارة مفتوحة، وأنغام الموسيقى، وظهرت دينا الشربينى فى الفيديو وهى تستند على باب السيارة، بينما ترقص على أنغام الموسيقى.

على جانب آخر تستأنف  الفنانة دينا الشربيني تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد “آخر دور” عقب عودتها من الجونة في منطقة المعادي والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع العام الجديد.

وتشهد هذه الفترة نشاطا مكثفا للفنانة دينا الشربيني في أعمال المنصات الإلكترونية، حيث تعاقدت على أكثر من عمل درامي لأكثر من منصة. 

 

قصة مسلسل آخر دور 

 

تدور أحداث مسلسل “آخر دور” في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على منصة شاهد، وهو مكون من 12 حلقة، ومن تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي ومن بطولة دينا الشربيني وأحمد خالد صالح ومريم الخشت وجار التعاقد مع بقية أبطال المسلسل والمشاركين في بطولته. 

فلتت مني اغنية فلتت مني اغنية فلتت منى تتخطى المليون اغنية فلتت مني دينا الشربيني وحسن ابو الروس دينا الشربيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من ميركل لبحث مستجدات الأزمة الليبية وسد النهضة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

مسىء لمصر.. موجة غضب عارمة على صناع فيلم ريش بـ«الجونة السينمائى»

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يُغادر مراسم إحياء ذكرى «رابين»

بوجدانوف والسفير الإسرائيلى لدى موسكو يبحثان التعاون الثنائى

«اشتيه» يطالب الأمم المتحدة بتسيير فرق رقابة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين