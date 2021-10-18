«فلتت منى» لحسن أبوالروس و دينا الشربيني تقترب من مليون مشاهدة

حقق ديو "فلتت منى" للفنان حسن أبوالروس والنجمة دينا الشربيني نجاحًا كبيرًا فور طرحه عبر يوتيوب وتصدر تريند قائمة الأكثر مشاهدة خلال يوم واحد، بالإضافة إلى اقترابه من مليون مشاهدة خلال يومين من طرحه.

وسيطرت أجواء نجاح كليب "فلتت منى" على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حيث شارك كلا من الفنانة هنا شيحة وشقيقتها رشا الفنانة دينا الشربيني بالرقص والغناء على أنغام الأغنية أثناء وجودهم على الريد كاربت.

تفاصيل كليب حسن ابو الروس والنجمة دينا الشربيني

أغنية "فلتت منى" دخلت بها الفنانة دينا الشربيني عالم الغناء لأول مرة من كلمات حسن أبوالروس، وألحان وتوزيع ديزل وإخراج على أبوطالب وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".. وتم تصويرها وسط البحر فى مدينة الجونة، وقدم أبوالروس لون غنائى مميز أطلق عليه "ديسكو شعبى" واستطاع لفت الانتباه له منذ لحظة وصوله إلى مهرجان الجونة السينمائى رفقة دينا الشربينى، حيث وصل المهرجان على متن سيارة مفتوحة، وأنغام الموسيقى، وظهرت دينا الشربينى فى الفيديو وهى تستند على باب السيارة، بينما ترقص على أنغام الموسيقى.

على جانب آخر تستأنف الفنانة دينا الشربيني تصوير دورها في المسلسل الدرامي الجديد “آخر دور” عقب عودتها من الجونة في منطقة المعادي والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع العام الجديد.

وتشهد هذه الفترة نشاطا مكثفا للفنانة دينا الشربيني في أعمال المنصات الإلكترونية، حيث تعاقدت على أكثر من عمل درامي لأكثر من منصة.

قصة مسلسل آخر دور

تدور أحداث مسلسل “آخر دور” في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على منصة شاهد، وهو مكون من 12 حلقة، ومن تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي ومن بطولة دينا الشربيني وأحمد خالد صالح ومريم الخشت وجار التعاقد مع بقية أبطال المسلسل والمشاركين في بطولته.