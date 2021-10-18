الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطان عمان يبعث رسالة خطية لخادم الحرمين حول تعزيز العلاقات الثنائية

سلطان عمان السلطان
سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق

بعث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي سلم الرسالة خلال لقائه بالرياض نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث استعرضا العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، والتشاور حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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