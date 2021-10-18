الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد المرحلة السادسة للإسكان الاجتماعي

من جانب الجوله
من جانب الجوله

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بعض المشروعات الخدمية والتنموية بحي الكوثر خلال جولته الميدانية اليوم، يرافقه حيدر عبدالعال وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، والمهندس يوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وهلال زكي رئيس حي الكوثر.

وبدء المحافظ جولته الميدانية بتفقد المرحلة السادسة من عمارات الاسكان الاجتماعي بحي الكوثر، واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع، الذي يتكون من 32 عمارة، توفر 768 وحدة سكنية، حيث يجري العمل في التشطيبات النهائية لعدد 2 عمارة المتبقية، وذلك تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية لأصحابها، حيث تم الانتهاء من جميع المرافق "مياه شرب وصرف صحي، وغاز طبيعي، وكهرباء".

ثم تفقد المحافظ محطة رفع الصرف الصحي رقم 4 بحي الكوثر، حيث وصلت نسبة التنفيذ بها 70%، وتخدم 7 آلاف نسمة من سكان المرحلة الخامسة من الاسكان الاجتماعي بعدد 24 عمارة سكنية، ونجع فاضل، ومنطقة الضرائب، وتأتي المحطة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لحي الكوثر بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

ووجه "الفقي" بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من تلك المشروعات، والمقرر لها نهاية العام الجاري، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مشيرًا إلى أهمية المشروعات في تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

أمن سوهاج اليوم اجتماع مشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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