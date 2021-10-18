الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد من هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يزور محافظة دمياط

وفد الامم المتحدة
وفد الامم المتحدة ومحافظ دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، مع وفد من مكتب مصر لهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat والسفارة السويسرية يضم ميشيل هرارى نائب مدير مكتب التعاون الدولى بالسفارة وإيمان رضوان مدير المشروعات بالسفارة، والدكتور عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضارية بمكتب مصر لهيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبعض الممثلين عن الجانبين.

وقد تناول اللقاء سُبل تنفيذ مشروع التخطيط الحضرى والبنية التحتية فى المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجًا بمحافظة دمياط، والتى تم اختيارها للمرحلة الأولى من هذا البرنامج "UPIMC" الذى سيتم تنفيذه بأربع دول حول العالم، وذلك لكون دمياط من المناطق التى تضم عدد من اللاجئين والمهاجرين.

واطلعت "المحافظ" على محاور البرنامج الذى يستهدف تحسين الخدمات والفرص الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ مبادرات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خاصة بالمناطق المهمشة والعمل على إدماجهم داخل المجتمع، علاوة على ذلك تنفيذ مشروع يحقق بناء قدرات وتأهيل الإدارة المحلية للتعامل بشكل كفء مع البرنامج.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط القاهرة دمياط الامم المتحدة

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شىء كبير يجرى

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