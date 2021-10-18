الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

‎برئاسة «أبوهشيمة».. الشباب والرياضة بالشيوخ تناقش خطة عمل دور الانعقاد الثاني في أولى اجتماعاتها

أبو هشيمة
أبو هشيمة

عقدت اليوم لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبوهشيمة، أولى اجتماعاتها في دور الانعقاد الثاني.

‎ورحب النائب أحمد أبوهشيمة بالسادة النواب أعضاء اللجنة، مقدمًا لهم الشكر على ثقتهم الكبيرة فيه وانتخابه رئيسًا للجنة، وما قدموه من جهد خلال دور الانعقاد الأول برئاسة النائب إبراهيم حجازي.

No description available.

‎ناقشت اللجنة بحضور كل من النائب شريف الجابري وكيل اللجنة والنائب أحمد دياب وكيل اللجنة والنائب محمد عمارة أمين سر اللجنة، وكل من النواب أحمد الشعراوي وطارق عبدالهادي ووليد أبوبكر وأشرف حسين عشيري وفؤاد القاضي وهشام سويلم وأحمد البلشي أعضاء اللجنة، ما يتعلق بالشباب وحقوقهم في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠١٠ - ٢٠٢٦، والتي أفردت ضمن محورها الثالث بندًا تفصيليًا يتعلق بحقوق الشباب، وتطرقت اللجنة لضرورة وجود استراتيجية فعالة لاكتشاف المواهب الشابة، والاستفادة منهم.

No description available.

‎ وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أن مراكز الشباب منارات للاستثمار في الشباب، ولا سيما أنه هناك في مصر ما يقرب من ٤٥٠٠ مركز شباب بمختلف محافظات ومراكز ومدن وقرى الجمهورية.

No description available.

‎وناقشت اللجنة دور الدبلوماسية الشبابية كركيزة للقوى الناعمة المصرية، وتوجه الدولة نحو الاستفادة من هذا الدور في تصحيح الكثير من الصور المغلوطة، عبر تأسيس منتدى شباب العالم، الأمر الذي يتطلب وضع خطة عمل تستثمر مثل هذه الفعاليات في تعزيز علاقات مصر الإقليمية والدولية.

No description available.

‎وناقشت اللجنة خلال اجتماعها دور الاستثمار الرياضي كمدخل تنموي جديد، فلم تعد الرياضة نشاطًا ترفيهيًا وبدنيًا، وإنما نشاط ذو أبعاد متعددة اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا.

No description available.

‎وتطرقت اللجنة إلى دور النوادي الرياضية كشركاء لتنمية قدرات الشباب، وأكدت اللجنة على ضرورة تواجد قرى أوليمبية في المحافظات المصرية، لتلبي متطلبات النهضة الرياضية وتدعيم جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية.

No description available.

‎وقررت اللجنة تنظيم حفل تكريم لأبطال مصر الأوليمبيين والبارالمبيين في دورة طوكيو الأخيرة، وكذلك الفائزون في مونديال اليد الذي نظم في مصر مؤخرًا.

‎واقترحت اللجنة إعداد دراسة عن أثر تطبيق قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الرياضة، وكذلك قانون رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم الهيئات الشبابية وتعديلاته الصادرة بقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠.

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

الزمالك يفتح تحقيقًا فى ملف عقد شيكابالا

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

تكريم د. محمد الباز وفريدة الشوباشى فى سوهاج.. الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يُغادر مراسم إحياء ذكرى «رابين»

بوجدانوف والسفير الإسرائيلي لدى موسكو بيحثان التعاون الثنائي

«اشتيه» يطالب الأمم المتحدة بتسيير فرق رقابة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين