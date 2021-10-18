الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الفتوى والتشريع» تعفى محطة إنتاج البيض بالخانكة من دفع 3 ملايين جنيه للضرائب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم خضوع المباني والمساحة المقام عليها مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة للضريبة على العقارات المبنية، وبراءة ذمة محافظة القليوبية من أداء مبلغ 3 ملايين و585 ألفًا و306 جنيهات، المطلوب سداده كضريبة على العقارات المبنية، عن الفترة من 2013 حتى 2020 على المساحة المقام عليها مشروع محطة إنتاج البيض في الخانكة.

وثبت للفتوى، أنّ مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة، أحد مشروعات الأمن الغذائي الإنتاجية التابعة لمحافظة القليوبية، وباشر نشاطه على قطعة الأرض المملوكة لها والمخصصة لإنشائه بموجب قرار محافظ القليوبية رقم (341) لسنة 1981، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة كالمحافظات، سواء ملكية عامة أو خاصة، لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية، إعمالًا لنص المادة (11/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، الأمر الذي لا يجوز معه فرض ضريبة على العقارات المبنية على المباني والعقارات الخاصة بهذا المشروع، بحسبانها مملوكة لمحافظة القليوبية، ولم يتم التصرف فيها إلى الغير.
ويصبح مسلك مصلحة الضرائب العقارية (منطقة القليوبية- مأمورية الخانكة) بربط ضريبة عقارية على هذه العقارات، عن الفترة من عام 2013 حتى 2020، والمطالبة بأدائها غير قائم على سند صحيح من القانون، وهو الأمر الذي خلصت معه الجمعية العمومية إلى براءة ذمة محافظة القليوبية (مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة) من أداء مبلغ 3585306,37 جنيه محل النزاع.

صدرت الفتوى ردًا علي خطاب محافظ القليوبية، الذي يطلب الرأي القانوني في طلب منطقة الضرائب العقارية بمحافظة القليوبية من المحافظة (مشروع محطة إنتاج البيض بالخانكة- أحد المشروعات الإنتاجية التابعة لمحافظة القليوبية) سداد مبلغ (3585306,37) جنيه كضريبة على العقارات المبنية عن الفترة من 1/7/2013 إلى 31/12/2020، وإزاء ما تراه المحافظة من أنّ هذا المشروع هو أحد مشروعات الأمن الغذائي الخدمية بالمحافظة، وأنّه لا يستهدف تحقيق الربح، ولا يخضع للضريبة على العقارات المبنية تبعًا لذلك، فطلبت الرأي القانوني.

الجمعية العمومية محافظة القليوبية الفتوى والتشريع

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وائل لطفي

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