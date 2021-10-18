الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«العدل» تنظم احتفالية لتكريم القضاة المتميزين

وزير العدل
وزير العدل

يشهد وزير العدل المستشار عمر مروان بعد قليل، احتفالية تكريم القضاة المتميزين من جميع الجهات والهيئات القضائية.

يشارك في الاحتفالية أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، كما يلقى المستشار عمر مروان وزير العدل كلمة خلال الاحتفالية يعبر خلالها عن اعتزازه بالقضاء المتميزين، ويتمنى لهم مزيد من التقدم. 
كما تشهد الاحتفالية كلمات يلقيها عدد من القضاة المتميزين، وتعقد الاحتفالية بأحد فنادق التجمع الخامس وسط حضور كبير من شباب القضاة من جميع الهيئات القضائية.

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كانت وزارة العدل أكد في الاحتفالية بيوم القضاء 2 أكتوبر الماضي ، أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائى والإدارى.

وأكد وزير العدل فى كلمته خلال احتفالية يوم القضاء المصرى، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية  بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن وزارة العدل قامت خلال أقل من عامين بإنجاز غير مسبوق من المشروعات التنموية لتطوير المنظومة القضائية، مشيدا بجهود الرئيس السيسى فى دعم المنظومة القضائية فى مصر.

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وأضاف مروان أن التاريخ سيذكر - للرئيس السيسى - قيادتكم الواعية للوطن فى ظرف تاريخى دقيق يموج بالتهديدات والتقلبات التى آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قوتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، كما رسمت خارطة الطريق لتنمية مصر، موجها الشكر والامتنان على تشريفه هذا الاحتفال بيوم القضاء.

وأوضح وزير العدل المستشار عمر مروان أنه كان لوزارة العدل نصيب من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التى تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أنه جرى التنفيذ الفورى للتكليفات الرئاسية بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبتعاون صادق من الوزراء المعنيين، حيث تمكنت الوزارة - بجهود المخلصين من أبنائها فى أقل من عامين - من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التى أحدثت تطورا ملحوظا فى المنظومة القضائية والخدمية.

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وعدد الوزير جملة الإنجازات، ومنها مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد والذى تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بـ 252 سجنا عموميا ومركزيا، ومشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد وتم نشره فى 15 محافظة، ومشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد وهو قائم فى محاكم بـ 5 محافظات، ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة؛ تضمن عدم تزويرها وحكومة إجراءات تداولها.
 

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وائل لطفي

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