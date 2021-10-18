حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بحلول ذكرى المولد النبوي

يتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف متمنيا له التوفيق والسداد على طريق التعمير والبناء والاستقرار نحو جمهورية جديدة تحقق لمصر وشعبها مستقبل مشرق.

كما يتقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسادة الوزراء وكبار رجال الدولة والمسئولين، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومكروه.

‎وقال زين إننا نستلهم من تلك الذكرى العطرة مولد خير البشر، الإرادة والعزيمة القوية في الحفاظ على وحدة وتماسك الصف وضرورة الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة المصرية فى مواجهة مختلف التحديات، وأن نقتضى برسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والاجتهاد بالعمل والعطاء، لاستكمال مسيرة البناء والتعمير.

احتفال إذاعة القرآن الكريم بالمولد النبوي الشريف

ويتم تطويع البرامج للحديث ذكرى المولد النبوي الشريف ومنها : كتابات إسلامية، الأسرة والمجتمع، المدينة المنورة في موكب الزمان.

إذاعة فترات مفتوحة على الهواء مباشرة الإسلام والحياة على مدار الشهر للحديث عن ميلاد الرسول صلي الله عليه وسلم والرسول في القرآن وميلاد الرسول ميلاد أمة، الرسول زوجا وكيف تعمر بيوتنا، الرسول أبا ومثالية العلاقة بين الآباء والأبناء، الرسول وصحابته وكيف تختار صاحبك، الرسول واستغلال طاقات من حوله ، كما تقدم شبكة القرآن الكريم احتفالاً بميلاد الرسول صلي الله عليه وسلم لمده ساعة يوميا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام ، قبل أذان المغرب.