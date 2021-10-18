الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 10 سنوات لسائق حاول تقليد الأفلام الإباحية مع 4 أطفال بالدقهلية

حبس
حبس

أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار خالد عبد الحميد السعدني، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم وأمانة سر سامح الموافي وتامر عبد المعبود، وأحمد عاشور حكما بالسجن المشدد 10 سنوات علي سائق. 

 لاتهامه بهتك عرض 4 أطفال بالقوة وخطفهم في إحدى قرى مركز المنصورة، بأن أخذهم إلي مسكنه وبدأ في عرض أفلام إباحية عليهم وحاول تقليد مايدور فيها معهم، 
وذلك في القضية رقم 16774 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 2123 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

‎وكان الدكتور المستشار محمد حفني، رئيس النيابة الكلية القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المصورة الكلية إلي محكمة الجنايات المتهم "إ.ا"، 51 عاما، سائق لأنه في يوم 7 أغسطس 20211  خطف الأطفال المجني عليهم وكان ذلك بطريقة التحايل بأن استدرجهم إلى مسكنه بعيدا عن أعين الرقباء ، مبعدا إياهم عن ذويهم مستغلا حداثة سنهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واتهامه بهتك عرض الأطفال المجني عليهم بالقوة بأن حسر عنه ملابسه وملابسهم عنهم واستطالت يده إلى مناطق العفة بأجسادهم وأجبرهم على أفعال إباحية.

‎ووجهت النيابة للمتهم تعريض حياة الأطفال المجني عليهم بمسكنه بإتيان أمور وتلميحات جنسية وإباحية، بأن عرض عليهم مقاطع جنسية مصورة باستخدام إحدى وسائل الاتصالات "هاتف محمول"، كما أنه عرض للخطر الأطفال المجني عليهم بأن قام بتحريضهم على الأعمال الإباحية والمنافية للآداب.

محكمة المنصورة جنايات رئيس المحكمة المستشار خالد الزناتي

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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