وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يفتتحان مبادرة «سلامتك تهمنا» بالعاشر من رمضان

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا" بشركات إنتاج الزيوت "إكسون موبيل مصر" الرائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة، والتي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وتهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت، بحضور أشرف الدوكار ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمهندس محمد مدكور، وإسلام حمدي، ومحمد حسن من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وممثلي 40 مصنع وشركة مشاركة في المبادرة بالقطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة إن المبادرة ترمي أيضًا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-احمى نفسك".

وأوضح الوزير أن قطاع البترول والشركات العاملة فيه تطبق جميعها كل المعايير القياسية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لحماية الأفراد العاملين فيه على أكمل وجه، بحكم طبيعة العمل الخطرة في هذا القطاع، مقدما الشكر للشركة على استضافتها فعاليات المبادرة وتعاونها المستمر مع الوزارة كأحد أهم القلاع الصناعية في منطقة العاشر من رمضان.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت مؤخرًا بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان على فكرة جديدة حول عمل إنذار مبكر في جميع الشركات والمصانع العاملة في المنطقة، لمواجهة أي حدث طارئ يمكن أن يحدث، داعيا كل ممثلي الشركات المشاركة في المبادرة بالعمل على تقديم أفكار جديدة ومستحدثة ودراسات جديدة في مجال السلامة والصحة المهنية لضمان حماية العمال داخل المصانع والشركات من مخاطر العمل قدر الإمكان وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأشار الوزير إلى أنه يجب تغيير مفهوم السلامة والصحة المهنية من مجرد قواعد وقوانين ملزمة إلي سلوك يومي أساسي في حياة الأفراد للحفاظ على حياتهم، وتعليم أولادنا هذا المفهوم الجديد فهم عمال المستقبل وأمل التقدم والتطوير.

واقترح الوزير عمل مسابقة سنوية فيما بين المصانع والشركات حول تقديم أفكار جديدة لتحقيق هذا المفهوم من شأنها الارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية بمفهومها الجديد وتوفير حماية أكبر للعاملين في المهن الخطرة، مع تقديم جوائز أوائل المتسابقين وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في مجال السلامة والصحة المهنية.

بدوره رحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوزير القوى العاملة على أرض المحافظة، في إحدى أكبر الشركات الصناعية شركة أكسون موبيل مصر بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص، مشيرًا إلي أهمية دور الشركات الكبرى المتخصصة في العديد من الصناعات لتحقيق النهضة الشاملة لجمهورية مصر العربية.

وثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها وزارة القوى العاملة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في ربوع الجمهورية، للعاملين داخل كل مصانع وشركات القطاع الخاص وأهمية تغيير فكر ومفهوم السلامة والصحة لتحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات.

من جانبه رحب أحمد عبدالهادي وكيل مديرية القوي العاملة بالشرقية، بالوزير والمحافظ، مشيرًا إلي أن اليوم نشهد جميعًا تدشين إحدى مبادرات وزارة القوى العاملة علي أرض محافظة الشرقية في إحدى أكبر القلاع الصناعية بها بمدينة العاشر من رمضان، تحت رعاية وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية والتي تهدف الي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق بين العاملين بالمصانع والشركات كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة والتي أكدت القيادة السياسية على تحقيقها في مختلف المجالات.

في نفس السياق رحب عمرو أبوعيطة رئيس مجلس إدارة الشركة بوزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية، مؤكدًا أن الشركة تضع سلامة وصحة الأفراد بها على رأس أولويات العمل بها، وقد حصل المصنع على درع الوزارة للسلامة والصحة المهنية في عام ٢٠١٤ تأكيدًا علي هذا الدور وتقديرًا للشركة لاتباعها اشتراطات السلامة والصحة المهنية بداخلها.

ودعا رئيس مجلس الإدارة الحضور للاستفادة من مبادرة سلامتك تهمنا التي تعقد في الشركة على مدار يومين، والاستفادة من المناقشات التي تتم بداخلها تعظيما لدور السلامة والصحة المهنية الهام في حياة الأفراد داخل العمل وخارجه.

وفي ختام الافتتاح أهدى رئيس مجلس الإدارة درع الشركة لوزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية، تقديرًا لهم على جهودهم المستمرة في دعم الحركة الصناعية على أرض المحافظة ورعاية وحماية العمال بجميع القلاع الصناعية، كما قدم الوزير درع الوزارة لرئيس مجلس إدارة الشركة.