وفاة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق كولن باول بعد إصابته بفيروس كورونا

توفى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق «كولن باول» بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 84 عاما.

وقالت عائلة باول، في بيان لها، حسبما أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق، توفى صباح اليوم بسبب مضاعفات مرض كوفيد- 19"، لافتة إلى أنه قد تم تطعيمه بالكامل.

وشكرت عائلة باول الطاقم الطبي في مركز والتر ريد الطبي الوطني على العلاج والرعاية التي قدموها.

وأضافت العائلة في بيانها: "لقد فقدنا زوجا رائعا ومحبا وأبا وجدا وأمريكيا عظيما".

أبرز المعلومات عن كولن باول

- ولد باول في مدينة نيويورك في عام 1937 وتربى في جنوب برونكس.

- هاجر والداه لوثر ومود باول إلى الولايات المتحدة من جامايكا.

- تلقى باول تعليمه في المدارس العامة في مدينة نيويورك، وتخرج فى كلية مدينة نيويورك (CCNY)، حيث حصل على درجة البكالوريوس في الجيولوجيا.

- شارك أيضا في احتياط قوات التدريب في الكلية، وتم تعيينه في رتبة ملازم ثانٍ بعد تخرجه في يونيو 1958.

- كما حصل باول على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن.

- يعد باول هو أول وزير خارجية أمريكي أسود، ولعب دورا بارزا مع العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.

-كان باول جنديا متميزا حيث تدرجت مسيرته المهنية من الخدمة القتالية في فيتنام إلى أن يصبح أول أسود يتولى منصب مستشار الأمن القومي خلال نهاية رئاسة رونالد ريجان، وأصغر وأول رئيس لهيئة الأركان من أصل أفريقي في عهد الرئيس جورج بوش الأب.

-ارتفعت شعبية باول بأمريكا في أعقاب انتصار التحالف بقيادة الولايات المتحدة خلال حرب الخليج، ولفترة في منتصف التسعينيات، حيث كان يُعتبر المنافس الرئيسي ليصبح أول رئيس أسود للولايات المتحدة.

-لكن سمعته ستظل ملطخة إلى الأبد بعدما دفع، بصفته وزير خارجية جورج بوش الابن، إلى تقديم معلومات استخباراتية خاطئة أمام الأمم المتحدة للدفاع عن حرب العراق، والتي وصفها فيما بعد بـ"وصمة عار" في سجله.