الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«فيسبوك» تعتزم توظيف عشرة آلاف شخص من أوروبا لتطوير عالم «ميتافيرس»

فيسبوك
فيسبوك

تعتزم "فيسبوك" توظيف عشرة آلاف شخص من دول الاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس المقبلة للعمل على تطوير عالم "ميتافيرس" الرقمي الموازي الذي يطمح إلى تحقيقه مؤسس الشبكة الاجتماعية الأميركية العملاقة ورئيسها مارك زاكربرغ.

واعتبر نيك كليغ والإسباني خافيير أوليفان البريطاني، المسؤولان الكبيران في المجموعة التي تضم راهناً 63 ألف موظف، في مقال أن "هذا الاستثمار هو بمثابة منح الثقة لقوة صناعة التكنولوجيا الأوروبية وإمكانات المواهب التقنية الأوروبية".


ولم يورد المقال المنشور على مدونة تفاصيل دقيقة عن الدول التي ستتركز فيها هذه الوظائف مستقبلاً ولم يوضح طبيعتها.


واكتفى المسؤولان بالإشارة إلى أن "الحاجة إلى مهندسين على درجة عالية من التخصص هي واحدة من أكثر أولويات فيسبوك إلحاحاً".


ويشكل الـ"ميتافيرس"، وهي كلمة تجمع كلمتي "ميتا" و"يونيفرس" بالإنجليزية، أي "الكون الفوقي"، نوعاً من البديل الرقمي للعالم المادي، يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت.


ومن المفترض أن يتيح الـ"ميتافيرس" زيادة التفاعلات البشرية عبر الإنترنت من خلال تحريرها من القيود المادية، بفضل تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز خصوصاً.


فهو يمكن أن يوفر مثلاً إمكان الرقص في ملهى ليلي مع أشخاص على بعد آلاف الكيلومترات، وشراء أو بيع سلع أو خدمات رقمية لم يتم بعد اختراع الكثير منها.


واعتبر زاكربرغ في يوليو الفائت أن "الميزة الرئيسية للـميتافيرس ستتمثل في الوجود - الشعور بالوجود فعلاً مع الناس".


وأوضح أيضاً في مقابلة بالفيديو خلال معرض "فيفاتك" في يونيو الفائت إن الأمر لا يقتصر على توفير "تجربة جديدة رائعة" بل يؤدي كذلك إلى إطلاق "موجة اقتصادية يمكن أن تؤمّن فرصاً للناس في العالم كله".


ويأتي إعلان "فيسبوك" فيما تواجه الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ضغوطاً عدة وتحتاج إلى إعادة تحسين صورتها المتضررة جرّاء اتهامها بتجاهل الآثار الاجتماعية السلبية لأنشطتها.


وكان آخر ما سجّل في هذا المجال أتهام الموظفة السابقة في "فيسبوك" فرانسيس هوغن الشبكة بأنها تجعل المراهقين يدمنون استخدام منصاتها.


وأشاد نيك كليغ وخافيير أوليفان في مقالهما بالدور الذي تؤديه أوروبا في وضع تشريعات لمواجهة الإفراط في استخدام الإنترنت.


وشددا على أن "صناع القرار الأوروبيين يشقون الطريق من خلال عملهم على جعل القيم الأوروبية مثل حرية التعبير والخصوصية والشفافية وحقوق الأفراد جزءاً من العمل اليومي للإنترنت".


وشددا على أن لأوروبا "دوراً مهماً ينبغي أن تؤديه في بلورة قواعد الإنترنت الجديدة".

التكنولوجيا الأوروبية الاتحاد الأوروبي ميتافيرس فيسبوك التفاعلات البشرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

حقيقة وجود نقص فى العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء

بعد إثارتها الجدل.. قرارات جديدة لـ«التعليم» بشأن المصروفات الدراسية

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ5 وفيات

وفيات ومصابين في حادث تصادم مروع بين سيارتين في البدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير