الأوقاف تعلن افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف 6 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، وذلك يوم الجمعة 22/ 10/ 2021م، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021 حتى تاريخه 246 مسجدًا، منها 220 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. بئر7 تنيدة – مركز بلاط

2. الفتح - الفرافرة

مديرية أوقاف قنا

3. الرحمن – نجع البحري – العيايشا - قوص

مديرية أوقاف البحيرة

4. المصري – ع العمدة - الدلنجات

مديرية أوقاف الشرقية

5. الرفاعية - القرين

مديرية أوقاف مرسى مطروح

6. الفتح (المثاني)

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل معنى ومبنى.