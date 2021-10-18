الأوقاف تعلن افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبل
تفتتح وزارة الأوقاف 6 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، وذلك يوم الجمعة 22/ 10/ 2021م، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021 حتى تاريخه 246 مسجدًا، منها 220 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف الوادي الجديد
1. بئر7 تنيدة – مركز بلاط
2. الفتح - الفرافرة
مديرية أوقاف قنا
3. الرحمن – نجع البحري – العيايشا - قوص
مديرية أوقاف البحيرة
4. المصري – ع العمدة - الدلنجات
مديرية أوقاف الشرقية
5. الرفاعية - القرين
مديرية أوقاف مرسى مطروح
6. الفتح (المثاني)
ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل معنى ومبنى.