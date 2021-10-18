الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف تعلن افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف 6 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، وذلك يوم الجمعة 22/ 10/ 2021م، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021 حتى تاريخه 246 مسجدًا، منها 220 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و26 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. بئر7 تنيدة – مركز بلاط

2. الفتح - الفرافرة

مديرية أوقاف قنا

3. الرحمن – نجع البحري – العيايشا - قوص

مديرية أوقاف البحيرة

4. المصري – ع العمدة - الدلنجات

مديرية أوقاف الشرقية

5. الرفاعية - القرين

مديرية أوقاف مرسى مطروح

6. الفتح (المثاني)

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل معنى ومبنى.

 

6 الفتح المثاني وزارة الأوقاف يوم الجمعة أوقاف الوادي الجديد بيوت الله سلسلة رؤية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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