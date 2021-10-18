رقية الهلالي تهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى المولد النبوي

هنأت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية، بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، سيد العالمين، محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وسلم.

وقالت النائبة رقية الهلالي في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن السيرة العطرة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، نموذجاً رائعاً ودرساً يقدم لنا الإنسان النموذج في كل مراحل حياته، وترسخ في نفوسنا ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة التي نستقيها من سيرته العطرة والسير على هداه، نأخذ منها العبر، لتتآلف قلوبنا، ونبني ونعمر ونقدم للعالم سماحة ديننا الذي أرسى مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأديان".

واختتمت النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب بيانها بالدعاء "نسأل المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة العطرة على مصر وشعبها وجيشها وقيادتها العظيمة بالأمن والأمان والرخاء.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها العظيم.