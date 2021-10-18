وكالة«شينخوا» عن كورنيش المقطم بالقاهرة: يجذب الكثير من السياح (صور)

نشرت وكالة شينخوا الصينية، تقريرا مصورا عن كورنيش المقطم بالقاهرة، مشيرة إلى أنه أحد الأماكن السياحية في مصر التي تعمل علي حذب السياح.

المقطم

وقال الوكالة، أن كورنيش المقطم هو شارع يقع بالقرب من حافة أعلى بقعة في العاصمة القاهرة، وأن السائحون يستمتعون بتوهج غروب الشمس على كورنيش المقطم في القاهرة، وهو يجذب أعدادًا كبيرة من السياح.

المقطم

وكان نشر موقع "ذا ترافل" الأمريكي تقريرا مطولا أشاد فيه بجمال وعظمة الأهرامات الثلاثة بالجيزة، وخصوصا الهرم الأكبر، واصفا إياه بأنه "عجيبة من عجائب الدنيا والذي لا زال طريقة بنائه يصعب فهمها حتى الآن"، كما قال عنه بأنه أحد "أعظم أبنية التراث الثقافي والمعماري في العالم"، ودعا إلى زيارة مصر للاستمتاع بمواقعها السياحية والتاريخية.