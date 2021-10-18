الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة«شينخوا» عن كورنيش المقطم بالقاهرة: يجذب الكثير من السياح (صور)

المقطم
المقطم

نشرت وكالة شينخوا الصينية، تقريرا مصورا عن كورنيش المقطم بالقاهرة، مشيرة إلى أنه أحد الأماكن السياحية في مصر التي تعمل علي حذب السياح.

c2d31ec1-4299-440d-8214-368735eb48ca
المقطم

وقال الوكالة، أن كورنيش المقطم هو شارع يقع بالقرب من حافة أعلى بقعة في العاصمة القاهرة، وأن السائحون يستمتعون بتوهج غروب الشمس على كورنيش المقطم في القاهرة، وهو يجذب أعدادًا كبيرة من السياح.

ce83766b-d5e6-452c-9235-72534d6425e6
المقطم

وكان نشر موقع "ذا ترافل" الأمريكي تقريرا مطولا أشاد فيه بجمال وعظمة الأهرامات الثلاثة بالجيزة، وخصوصا الهرم الأكبر، واصفا إياه بأنه "عجيبة من عجائب الدنيا والذي لا زال طريقة بنائه يصعب فهمها حتى الآن"، كما قال عنه بأنه أحد "أعظم أبنية التراث الثقافي والمعماري في العالم"، ودعا إلى زيارة مصر للاستمتاع بمواقعها السياحية والتاريخية. 

d9f42ded-18ae-402d-9536-b0bcab6631e9
المقطم
وكالة شينخوا الصينية الأماكن السياحية السائحون القاهرة العاصمة أهرامات الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

حقيقة وجود نقص فى العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء

بعد إثارتها الجدل.. قرارات جديدة لـ«التعليم» بشأن المصروفات الدراسية

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ5 وفيات

وفيات ومصابين في حادث تصادم مروع بين سيارتين في البدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير