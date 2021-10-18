الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل احتجاز شخصين لعامل وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، ملابسات واقعة إجبار أحد الأشخاص بمدينة بدر على التوقيع على إيصالات أمانة بالإكراه، وتحديد وضبط الجناة.

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات بلاغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من عامل بأحد المحال التجارية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، بتضرره من صاحب محل وعامل، ويتهمهما باستدراجه داخل المحل وتكبيله والتعدي عليه، وإكراهه على توقيع 9 إيصالات أمانة على بياض، إلا أنه تمكن من تحرير نفسه وعلل ذلك اعتقادًا منهما باستيلائه على بضائع من المحل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر أحد المتهمين "صاحب المحل" بأنه نظرًا لقيام المجنى عليه بالاستيلاء على بضائع من المحل ملكه وتغيبه عن العمل، فخطط للانتقام منه، وفى سبيل ذلك اتفق مع المتهم الآخر على استدراجه للمحل وقام بارتكاب الواقعة.

وتم بإرشادهما ضبط 9 إيصالات أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه، وسلك كهربائي وعصا جلد، المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة مدينة بدر ايصالات أمانة الجناة قسم شرطة بدر

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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