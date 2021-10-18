الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين بتهمة تزوير الأوراق الرسمية وتقليد الأختام فى حلوان

تزوير
تزوير

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، لاتهامهما بتزوير المستندات والمحررات الرسمية واصطناع وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية في حلوان، وحرر محضر بالواقعة. 

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورها لجهات حكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 2 ختم منسوب صدورهما لجهات حكومية "مزورين"، وبمواجهته اعترف بقيامه باصطناع وتقليد الأختام المضبوطة بحوزته والمنسوب صدورها لجهات حكومية، لاستخدامها فى تزوير واصطناع المستندات، والمحررات الرسمية لترويجها على عملائه سيئ النية، مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف بتحصله على المضبوطات من عامل بمكتب زنكوغراف بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة، مقابل مبلغ مالي، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبحوزته جهاز كمبيوتر بمشتملاته، والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

مديرية امن القاهرة تزوير المستندات المحررات الرسمية تقليد الاختام حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

وفاة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق كولن باول بعد إصابته بفيروس كورونا

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

حقيقة وجود نقص فى العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء

بعد إثارتها الجدل.. قرارات جديدة لـ«التعليم» بشأن المصروفات الدراسية

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير