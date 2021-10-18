الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تحصل على المركز الأول عربيًا في مسابقة «التثقيف والتوعية»

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

حصلت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الحماية المدنية، على المركز الأول بمسابقة وزراء الداخلية العرب في التثقيف والتوعية.

وشاركت وزارة الداخلية بالمسابقة الدورية التي يعقدها مجلس وزراء الداخلية العرب كل عامين في المجالات التثقيفية والتوعوية التي تتعلق بالحماية (الدفاع المدني)، ومواجهة أخطارها لعام 2021 حول موضوع «دور أجهزة الحماية المدنية في مواجهة جائحة كوفيد 19»، خلال فعاليات المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، التي عُقدت افتراضيًا خلال سبتمبر الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الإثنين، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى دعم القدرات الوطنية في مواجهة الحوادث والمواقف الطارئة، لا سيما في مجال تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها كل قطاعات الوزارة بمختلف تخصصاتها؛ مما يسهم في تعزيز أمن وسلامة أفراد المجتمع وحماية الثروات.

وتستهدف الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع المرور والحماية المدنية بناء منظومة من قيم السلامة العامة والحماية المدنية لدى المواطنين، تراعى البعد الثقافي والبيئي في المجتمع المصري، كما تسهم في اكتساب المواطنين المعارف المتعلقة باعتبارات السلامة من المخاطر المختلفة، وإدراك مواطن الخطورة عند ممارسة الأنشطة اليومية.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية حصلت على شهادة تقدير من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمناسبة الفوز بالمركز الثاني في المسابقة الدورية للنشرات التوعوية المتعلقة بالحماية المدنية تحت عنوان «التوعية بكيفية التعامل مع المخاطر الناجمة عن الكوارث»، التي أُعلنت نتائجها على هامش المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية، الذي عُقد بمدينة «مراكش» المغربية خلال يومي 11-12 سبتمبر 2019. 

إن مفهوم الحماية المدنية بشكل عام يقوم على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تحول دون حدوث الأخطار والحوادث أو التخفيف من أضرارها وتحقيق السلامة العامة للأرواح والممتلكات، وذلك من خلال تنظيم إجراءات الحماية المدنية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المختلفة وتوفير الإمكانيات المناسبة التي تسهل عمل رجال الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف. 

وزارة الداخلية المصرية الحماية المدنية مسابقة وزراء الداخلية العرب التثقيف والتوعية مجلس وزراء الداخلية العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ5 وفيات

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

وفيات ومصابين في حادث تصادم مروع بين سيارتين في البدرشين

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 28

كلمة محمد صلاح فى حفل «إيرث شوت» بمشاركة أهم مشاهير العالم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحيي الذكرى الـ26 لاغتيال "رابين".. لماذا غاب نتنياهو؟

إسرائيل تنشر بطاريات القبة الحديدية على الحدود مع سوريا

رئيس الأوقاف بالقدس: السماح لليهود بالطقوس التلمودية في باحات الأقصى خطر كبير