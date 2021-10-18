الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«التضامن» تقيم وحدات بالجامعات الحكومية للطلاب غير القادرين

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، بهدف تقديم الخدمات للطلاب غير القادرين وذوي الهمم، وإتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي للتمكين الاقتصادي والشمول المالي لهيئات التدريس وطلاب الجامعات، وحث الطلاب على المشاركة والتطوع والتبرع بالدم من خلال الهلال الأحمر المصري.

وأضافت القباج فى تصريحات صحفية، أنه يتم تكثيف خدمات التوعية بموضوعات برنامج "وعي" ومناهضة التعاطي والإدمان وتحفيز حس المواطنة لدى الشباب.

وأوضحت أنه يتم دعم 7 آلاف طالب من ذوى الهمم والطالبات الكفيفات والطلاب من ذوى الإعاقة السمعية، لتنمية مهاراتهم التعليمية، من خلال توفير فرص  تعليمية بلغة «برايل للمكفوفين»، وتقديم خدمات رفع الكفاءة بمراكز التأهيل بصفة خاصة فى محافظات شمال وجنوب سيناء ، والبحيرة بتكلفة إجمالية ٧ مليون جنيه.

وقالت القباج إنه تم دعم ٥٠٠ طالب من ذوى الإعاقة السمعية، بتكلفة مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم دعم ٤٠٠ ألف طفل فى حضانات الطفولة المبكرة بتكلفة ٣٤٠ مليون جنيه، بجانب ٣٤ ألف طالب فى التعليم المجتمعى بتكلفة ٩٠ مليون جنيه، بينما تم دعم ١٠٥ ألف طالب غير مقتدر ومغترب بتكلفة ١٧ مليون جنيه.

كما تم تدريب 30 مدرسًا من مستفيدي تكافل وكرامة على الحرف اليدوية كمدربين نواة لتدريب 300 دارس على الحرف اليدوية بمحافظة الجيزة، موضحة أنه جارٍ تقييم التجربة لتعميمها على مستوى الجمهورية، كما تم التعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لفتح ٩٠٠ فصل محو أمية.

وكانت أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه باستمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة، حتى مرحلة الجامعة، حيث كان  يتم  دعمهم  حتى سن ١٨ عامًا، لافتة إلى أنه خلال عام 2021-2022 تستهدف وزارة التضامن الاجتماعى دعم التعليم المدرسي والمهني لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدى من الأسر الأولى بالرعاية. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي الجامعات الحكومية بنك ناصر الاجتماعي

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