8 نوفمبر..بدء حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن بدء حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال من منزل إلى منزل فى أفغانستان فى الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

ورحب المنظمة الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في تقرير لها اليوم الاثنين في جنيف، بقرار قيادة حركة طالبان الداعم لاستئناف التطعيم ضد شلل الأطفال فى جميع أنحاء أفغانستان، مشيرة إلى أن الحملة ستكون الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات للوصول إلى جميع الأطفال هناك بما فى ذلك أكثر من 3.3 مليون طفل فى بعض أجزاء البلاد الذين ظلوا فى السابق غير قادرين على الوصول إلى حملات التطعيم.

وأشارت الصحة العالمية إلى أنه تم الاتفاق على حملة ثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال في جميع أنحاء أفغانستان والتي تتزامن مع الحملة الباكستانية الخاصة بشلل الأطفال المخطط لها في ديسمبر القادم.

وقال ممثل المنظمة في أفغانستان دابينج لو، إن هذه خطوة مهمة للغاية وفى الاتجاه الصحيح وشدد على أن الوصول المستدام لجميع الأطفال ضروري لإنهاء شلل الأطفال إلى الأبد وعلى أن يظل هذا الأمر أولوية قصوى.

وقالت المنظمة إنه مع الإبلاغ عن حالة إصابة واحدة فقط بفيروس شلل الأطفال البري حتى الآن في عام 2021 فإن أفغانستان تمتلك فرصة استثنائية للقضاء على شلل الأطفال..موضحة أن إعادة التطعيم ضد المرض الآن هو أمر بالغ الأهمية لمنع أى عودة كبيرة له داخل أفغانستان وتخفيف مخاطر انتقال العدوى عبر الحدود.

ونوهت إلى أن بدء برنامج شلل الأطفال الاستعدادات للتنفيذ السريع لحملة التطعيم على مستوى البلاد جاء نتيجة للحوار رفيع المستوى المستمر بين الأمم المتحدة وقيادة طالبان لتلبية الاحتياجات الصحية بسرعة وبشكل عاجل للشعب فى أفغانستان.

وأكدت أن سلامة وأمن العاملين الصحيين تظل مصدر قلق رئيسي لبرنامج شلل الأطفال وأن قيادة طالبان أعربت عن التزامها بإدماج العاملات فى الخطوط الأمامية وتوفير الأمن وضمان سلامة جميع العاملين الصحيين فى جميع أنحاء البلاد وباعتبار ذلك شرطا أساسيا مسبقا لتنفيذ حملات التطعيم ضد شلل الأطفال.