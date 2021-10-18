بعد غياب سنة ونصف.. العراق يحدد شروط لعودة الجماهير إلى الملاعب

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقة اللجنة العليّا للصحة والسلامة الوطنية على السماح بعودة الجماهير إلى الملاعب وفقاً لشروط محددة‎، وذلك بعد غياب طال أكثر من سنة ونصف السنة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال المتحدث الإعلامي للاتحاد العراقيّ لكرة القدم، أحمد الموسوي في بيان للاتحاد، اليوم الاثنين، إن "اللجنة العليا وافقت على السماح بعودة الجمهور للملاعب بدءاً من الجولة الخامسة للدوري الممتاز وبنسبة 30‎٪، بعد جهود كبيرة بذلها وزير الشباب والرياضة رئيس الحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال الذي انهى صباح اليوم تواصله مع اللجنة العليا بإقرار الموافقة".

- فرق متنقلة بالملاعب لتطعيم الجماهير بلقاح كورونا

وأضافَ المتحدث الإعلامي للاتحاد العراقيّ لكرة القدم ، الموسوي أن "هناك فرقاً جوالة ستتواجد في الملاعب قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة، لتطعيم الجماهير بلقاح كوفيد 19، بينما سيتم السماح بالدخول للذين تلقوا اللقاح في وقت سابق، بشرط جلب كارت التلقيح أثناء حضور المباريات".

وأوضحَ المتحدث الإعلامي للاتحاد، ان "تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي سيتم أثناء حضور الجمهور إلى مباريات الدوري الممتاز، وفي جميع الملاعب التي على إداراتها تهيئة مستلزمات نجاح عملية التباعد، لضمان سلامةِ المشجعين".

وتابع أن "رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، ثمن موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالسماح بعودة الجمهور للملاعب العراقية، مع تطبيق شروط السلامة"، مقدماً شكره وتقديره العاليين إلى "رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي كان حريصاً على العودة التدريجيّة للجماهير لدخول الملاعب من جديد".