أسعار زيت الطعام لدى تجار الجملة بالسوق المحلي اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021

تباينت أسعار زيت الطعام بجميع أنواعه لدى تاجر الجملة بالسوق المحلي، اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، حيث استقر سعر زيت الصويا المكرر.

أسعار زيت الطعام بجميع أنواعه اليوم الإثنين

وارتفع سعر زيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، فيما ثبتت أسعار زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيد المحلي.

وعلى الصعيد العالمي انخفضت أسعار زيت الأولين والنخيل بإغلاق الجلسة الصباحية لتداولات بداية الأسبوع في بورصة ماليزيا بنسبة 0.95%، فيما ارتفعت أسعار عقد شهر أكتوبر لتداول زيت الصويا في بورصة شيكاغو بنسبة 0.60%.

أسعار زيت الذرة اليوم

شهدت أسعار زيت الذرة الخام استقرارًا بالسوق المحلي، ليستقر عند 18,000 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار زيت الذرة المكرر ثباتًا اليوم بالسوق المصري، ليسجل سعر الطن 24,000 جنيهًا.

اسعار زيت عباد الشمس

ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس مكرر، ليسجل سعر الطن 26,000 جنيهًا، بزيادة 600 جنيهًا في الطن مقارنةً بأسعار أمس الأحد.

زيت الأولين RBD

كما ارتفعت أسعار زيت الأولين ، في السوق المحلي، لتسجل 21,500 جنيهًا للطن، بزيادة 900 جنيهًا في الطن مقارنةً بأسعار أمس، فيما استقرت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي لتسجل قيمة الطن الشرائية حوالي 23,500 جنيهًا.

وتراجعت أسعار زيت الأولين المتداولة لعقود شهر أكتوبر 2021 في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات بداية الأسبوع اليوم ببورصة ماليزيا للمشتقات، لتسجل انخفاضًا بمقدار 12.5 دولارًا لكل طن، ليغلق عقد أكتوبر للتداول عند 1317.5 دولار للطن، أي بنسبة انخفاض 0.95%.

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كان قد أكد اللواء أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن أسعار الزيوت تشهد ارتفاعاً كبيراً في السوق المحلية، حيث وصل سعر لتر زجاجة الزيت بالسوق المحلية خارج المنظومة التموينية نحو 25 جنيه للتر للقطاع الخاص.

وأوضح أن أسعار زيت الطعام ارتفعت بشكل كبير نظرا لارتفاع أسعار الخامات عالمياً من الصويا والذرة، مرجعا ذلك لأزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على العالم، بجانب الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من الزيت يكفي من 4 إلى 5 أشهر، منوهًا أن كافة التعاقدات مستمرة ولا يوجد أزمة في توفير الزيت.