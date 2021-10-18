الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار زيت الطعام لدى تجار الجملة بالسوق المحلي اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021

زيت الطعام
زيت الطعام

تباينت أسعار زيت الطعام بجميع أنواعه لدى تاجر الجملة بالسوق المحلي، اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، حيث استقر سعر زيت الصويا المكرر.

أسعار زيت الطعام بجميع أنواعه اليوم الإثنين

وارتفع سعر زيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، فيما ثبتت أسعار زيت الذرة الخام والمكرر على الصعيد المحلي.

وعلى الصعيد العالمي انخفضت أسعار زيت الأولين والنخيل بإغلاق الجلسة الصباحية لتداولات بداية الأسبوع في بورصة ماليزيا بنسبة 0.95%، فيما ارتفعت أسعار عقد شهر أكتوبر لتداول زيت الصويا في بورصة شيكاغو بنسبة 0.60%.

أسعار زيت الذرة اليوم

شهدت أسعار زيت الذرة الخام استقرارًا بالسوق المحلي، ليستقر عند 18,000 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار زيت الذرة المكرر ثباتًا اليوم بالسوق المصري، ليسجل سعر الطن 24,000 جنيهًا.

اسعار زيت عباد الشمس

ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس مكرر، ليسجل سعر الطن 26,000 جنيهًا، بزيادة 600 جنيهًا في الطن مقارنةً بأسعار أمس الأحد.

زيت الأولين RBD

كما ارتفعت أسعار زيت الأولين ، في السوق المحلي، لتسجل 21,500 جنيهًا للطن، بزيادة 900 جنيهًا في الطن مقارنةً بأسعار أمس، فيما استقرت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي لتسجل قيمة الطن الشرائية حوالي 23,500 جنيهًا.

وتراجعت أسعار زيت الأولين المتداولة لعقود شهر أكتوبر 2021 في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات بداية الأسبوع اليوم ببورصة ماليزيا للمشتقات، لتسجل انخفاضًا بمقدار 12.5 دولارًا لكل طن، ليغلق عقد أكتوبر للتداول عند 1317.5 دولار للطن، أي بنسبة انخفاض 0.95%.

قد يهمك ||

لينك إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين ٢٠٢١.. إليك التفاصيل الكاملة

وزير التموين عن بطاقة تموينية باسم الرئيس السيسي في المنيا: حذفناها في 2018 (خاص)

كان قد أكد اللواء أحمد عبدالوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن أسعار الزيوت تشهد ارتفاعاً كبيراً في السوق المحلية، حيث وصل سعر لتر زجاجة الزيت بالسوق المحلية خارج المنظومة التموينية نحو 25 جنيه للتر للقطاع الخاص.

وأوضح أن أسعار زيت الطعام ارتفعت بشكل كبير نظرا لارتفاع أسعار الخامات عالمياً من الصويا والذرة، مرجعا ذلك لأزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على العالم، بجانب الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من الزيت يكفي من 4 إلى 5 أشهر، منوهًا أن كافة التعاقدات مستمرة ولا يوجد أزمة في توفير الزيت.

أسعار زيت الطعام زيت الطعام أسعار زيت الذرة الخام القابضة للصناعات الغذائية زيت عباد الشمس أسعار زيت الأولين زيت عباد الشمس المكرر زيت الصويا المكرر زيت الذرة الخام والمكرر أسعار زيت الطعام بجميع أنواعه

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من ميركل لبحث مستجدات الأزمة الليبية وسد النهضة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

مسىء لمصر.. موجة غضب عارمة على صناع فيلم ريش بـ«الجونة السينمائى»

رفض حضور التحقيق.. كواليس استقالة مستشار شيخ الأزهر السابق من مجلس الدولة

لأول مرة فى مصر.. تراجع كبير فى معدلات استهلاك بنزين 80

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يُغادر مراسم إحياء ذكرى «رابين»

بوجدانوف والسفير الإسرائيلى لدى موسكو يبحثان التعاون الثنائى

«اشتيه» يطالب الأمم المتحدة بتسيير فرق رقابة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين