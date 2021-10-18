الإثنين 18 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل لثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف على مسرح قبة الغوري

دينا عبد الحميد وغسان
دينا عبد الحميد وغسان اليوسف

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا جديدا لثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف، ذلك في الثامنة مساء الجمعة 22 أكتوبر

ويقدم الثنائي برنامجا فنيا مميزا يتنوع بين أعمالهم الخاصة و باقة مختارة من تراث الموسيقي العربية منها: "أنا قلبي دليلي"، "بعيد عنك"، "حب ايه"، "أنساك"، "قديش كان في ناس"، "أهو دا اللي صار"، "الحلوه دي"، "بنت الشلبية"، "الليلة يا سمرا"، "حياة"، "رحالة السلام"، كما يتشاركان فى العزف على آلة عود واحدة بمقطوعة "لونجا رياض". 

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعد أول ثنائى عربى يعزف على آلة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربي، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، مهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية  ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائي في حفل  تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري،  كما اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر.

مركز ابداع قبة الغوري ثنائي العود دينا عبد الحميد غسان اليوسف اول ثنائى عربى قطاع صندوق التنمية الثقافية

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