4 وزراء يفتتحون حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

افتتح وزراء الزراعة والتموين والتجارة والصناعة والتنمية المحلية وسفيرا دولتى إندونيسيا والمغرب، ومحافظو "الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – كفرالشيخ"، يرافقهم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، حديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة، وذلك ضمن فعاليات ختام الملتقى التسويقى الأول للتمور بمدينة الخارجة والذى أقيم من 16 – 18 أكتوبر الجاري.

وزرع ضيوف المحافظة أشجار النخيل بالحديقة ضمن مبادرة "ازرع نخلة" التى تنفذها منذ 3 سنوات للتوسع فى زراعة النخيل بالمحافظة.

من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، فى تصريح له، اليوم الإثنين، أن المحافظة نفذت الحديقة شمال مدينة الخارجة بتكلفة 8 ملايين جنيه، على مساحة 9 أفدنة، خلال مدة تنفيذ 6 أشهر.

وأضاف الزملوط أن الحديقة تشمل حمام سباحة للأطفال ملعب خماسى وبحيرة على شكل خريطة مصر، ومسرح فنى وقاعة أفراح مجهزة، وركن بيئى ومسجد وتراك خاص للدراجات الهوائية فى حدود 1 كم، بالإضافة لمجسمات تعليمية للأطفال عن قواعد المرور والقيادة والإسعافات الأولية مع تخصيص مكان بالحديقة لمبادرة "ازرع نخلة".

ومن جانبه قال المحافظ إن الملتقى التسويقى الأول للتمور المصرية أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية فى إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.

وأوضح الزملوط أن الملتقى يضم معرضًا لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به 91 عارضًا من منتجى ومصنعى التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية فى مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، وكذلك تنظيم مسابقة لاختيار أفضل 8 فئات من بين المشاركين بالملتقى.

ولفت الزملوط إلى أن الملتقى له عدة أهداف أبرزها تشجيع قطاعى إنتاج وتصنيع التمور لاستهداف الأسواق التصديرية، عرض أهم أصناف التمور المصرية، ومتطلبات مصانع التمور من خدمات، توثيق الروابط بين منتجى ومصنعى ومصدرى ومسوقى ومستخدمى التمور، إلقاء الضوء على أهم النواتج الثانوية للنخيل وتعظيم الاستفادة منها.

وكان قد انطلق مهرجان التمور "الملتقى التسويقي الأول للتمور" بحى "الأمل" بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، السبت الماضي، وذلك لمدة 3 أيام فى الفترة من 16 – 18 أكتوبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، يشارك به 91 عارضًا من منتجى ومصنعى التمور على مستوى الجمهورية وممثلين من السعودية والسودان وبعض محافظات الجمهورية، أن الملتقى به أكثر من 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية.