التموين: ضبط 1236 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط (1236) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (6٫34 طن "لحوم مجمدة – مقطعات رومى") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (1 طن "مفروم لحوم – مقطعات دواجن – أحشاء حيوانية") معبأ داخل عبوات بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1٫5 طن أسماك مختلفة الأنواع) بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتجهيز الأسماك) بمحافظة القليوبية، وضبط (50 طن "ملح طعام") بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (20 طن "أرز أبيض - مكرونة") معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية نسبة كسر وشوائب ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية، وضبط (10 طن "دقيق فاخر – سكر حر – أرز أبيض") معبأ داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "شوائب وأتربة" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (8 أطنان "سكر حر") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لاحتوائه على نسبة شوائب وأتربة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (5 أطنان "أرز أبيض") معبأ داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية، وضبط (2٫97 طن "عسل جلوكوز – مسلى – سكر حر – دقيق فاخر" مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل وشكائر –3 طن "حلوى المولد" منتج نهائى – 16500 قطعة حلويات تحت التجهيز) بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (3٫94 طن بن أخضر خام) معبأ داخل عبوات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مطحن لتعبئة البن "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية، وضبط (457 إسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بـ 78570 جنيهاً ، بحوزة (المديرين المسئولين عن مستودعين بوتاجاز) بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (11 طن منظفات صناعية "كلور خام – سلفونيك") معبأة داخل براميل بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات آثر بالغ الضرر على الصحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة القليوبية، وضبط (1490000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات الصحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (15000 متر "سلك كهربائى") منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية وغير مطابق للمواصفات القياسية (525 كيلو جرام بلاستيك خام – نحاس "مستلزمات إنتاج") بدون مستندات "مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة أسوان ، وبحوزتة 300 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها لحسابه الشخصى وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (1643 عبوة "سجائر مختلفة الأنواع") مهربة جمركيًا بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الخردوات والسجائر بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.