وزير الأوقاف السوداني: السيسي لديه رؤية بضرورة انطلاق تجديد الخطاب الديني من مصر

قال وزير الشئون الدينية والأوقاف بالسودان نصرالدين مفرح إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رؤية بضرورة انطلاق تجديد الخطاب الديني من مصر إلى جميع أنحاء العالم، بما يواكب متطلبات المرحلة.

وأضاف مفرح- في تصريح خاص لبرنامج (صباح الخير يا مصر) بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري اليوم الإثنين، أن تكريم الرئيس السيسي له بمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى له دلالة ومغزى عظيم وهو أن العالم يتجه إلى عدم الاختلاف وقبول الآخر والتعايش السلمي.

وقال- بشأن مدى التعاون بين وزارتي الأوقاف المصرية والسودانية- "لدينا أسس تعاون مشترك مع وزارة الأوقاف المصرية، وحين بدأنا مشروع تجديد الخطاب الديني قمنا بتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة حتى يواجهوا متطلبات الواقع، وحرصنا على تبادل الخبرات.. وأول دولة توجهنا إليها هي مصر.. لأننا توافقنا في الوسائل والأهداف المشتركة".

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق من الدعاة والواعظات من البلدين لعمل ورشة مشتركة، ثم سيقوم الفريق بجولات داخل السودان لنشر المنهج الوسطي المعتدل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال، كرم عددًا من العلماء ورجال الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم الملموسة في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

وحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال وقيادات الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية ودينية.

وشهد الرئيس السيسي، خلال احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "واقع فريد"، استعرض التاريخ الإسلامي المجيد لمصر.

وأشار الفيلم إلى أن مصر كانت وسوف تبقى أرض الدعاة التي انعقدت فيها الحياة على كلمة التوحيد لأكثر من 1400 عام مضت حتى عمرت المساجد وعلت المآذن، حيث مضى وتعاظم الاهتمام بعمارة المساجد وشئونها.

واستعرض الفيلم أعمال وزارة الأوقاف التى واجهت بالحكمة والكلمة المتطرفين والإرهابيين في فترة حرجة؛ أعقاب 25 يناير 2011، حيث زادت المواجهة الفكرية ضد القوى الظلامية ضراوة في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وانحازت الأئمة المصرية لخيارها الدائم وهو الوسطية الدينية في دولة مدنية اتخذت من الإيمان عنوانًا.

وأوضح الفيلم أن الوزارة قامت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم ببناء وإحلال وتجديد وتطوير 6 آلاف و600 مسجد، كما افتتحت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة 6 أكتوبر عام 2019، وإرسال البعثات والقوافل الدعوية لتدريب الأئمة والواعظات في عدد من الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم.

واستعرض الفيلم كلمة للرئيس السيسي قال فيها "إن الدولة لن تألو جهدًا في دعم الأئمة وفي توفير المناخ المناسب لأدائهم الدور المرجو منه في المرحلة الحالية من تاريخ مصر لدعم الخطاب الديني الوسطي المستنير".