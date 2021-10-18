الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مياه القناة»: افتتاح عدد من محطات الصرف الصحي الجديدة قريبًا

اعمال الصيانه
اعمال الصيانه

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن افتتاح وتشغيل عدد من محطات الصرف الصحي، ومحطات المعالجة قريبا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إنشائها وتجهيزها للعمل، بالإضافة إلى الانتهاء من شبكات الصرف الخاصة بها، وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى فى كافة المناطق المحرومة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن تلك المحطات الجديدة محطة صرف صحي أبو غريب التابعة لقرية السلام، بمركز ومدينة القصاصين الذي أنهت فيها الشركة في تركيب الوصلات المنزلية، ومحطة صرف صحي "المخاضة "قرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، بالإضافة الي خزان رافع مياه السماكين، وذلك للقضاء بشكل نهائي علي مشكلة ضعف المياه بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن هناك عدد من المحطات سوف تدخل الخدمة قريبا، بعد الانتهاء من مراحلها الأخيرة، منها محطة صرف صحي صبري، ومحطة صرف صحي عرب أبوقاسم التابعة لقرية أم عزام بمركز ومدينة القصاصين، ومحطة صرف صحي قرية الواصفية، ومحطة صرف صحي ابوصوير،، ومحطة معالجة قرية أسبع ابار غريبة، ومحطة صرف صحي الخفاجات التابعة لقرية سرابيوم، ومحطة صرف صحي قرية فنارة وتوابعها، ومحطة صرف صحي قرية النصر، ومحطة صرف صحي منشية مبارك ابوخليفة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أن محطات الصرف الصحي الجديدة التي تم تنفيذها سوف تساهم بشكل كبير في رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مضيفاً ان الشركة في إقليم محافظات القناة مستمرة في تقديم خدمات أفضل ومتميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

افتتاح عدد 4 محطات محطة قناة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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