سحب 3819 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

قامت الجهات المعنية بسحب عدد 3819 رخصة سيارة لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ24 ساعة الماضية بمختلف محافظات الجمهورية.

عقوبة مخالفة تزويد السيارة بالملصق الإلكتروني

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن أنه اعتبارًا من أول نوفمبر الشهر القادم، سيتم ضبط المخالفين وسحب رخصتى القيادة والتسيير، حال عدم تركيب الملصق الإلكتروني، مع إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المركبات التى لم يلتزم أصحابها بتركيب الملصق الإلكتروني.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كافة عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

ونشر قطاع المرور والحماية المدنية، سيارات متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق مع مواصلة حملات ضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما سيتم اعتبارا من أول نوفمبر سحب رخصتي القيادة والتسيير لقائدي السيارات غير المثبت عليها الملصق الإلكتروني.

وقال قطاع المرور، خلال بيان له، إنه في إطار حرص إدارة المرور على تأمين اللوحات المعدنية بالعلامات التأمينية المختلفة، وإصدارها على نحو لا يتكرر وواضحة تقرأ من بعد مناسب حفاظًا على حقوق المواطنين، وتشديد الحملات على المخالفين من مالكي المركبات ذات اللوحات غير الواضحة والمتعمد إخفاؤها والمطموسة أو تلك التي تم التلاعب في بياناتها، سيتم إلغاء رخصتي القيادة والتسيير لمن يتم ضبطهم وفقًا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.

أضاف البيان، أنه تحقيقا للسلامة على الطرق من خلال العمل على انحصار أسباب الحوادث المرورية وتكثيف الخدمات الميدانية بالمناطق الأكثر احتمالًا لوقوع الحوادث حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، فقد تم تخصيص رقم 0121110000، للإغاثة على كافة الطرق السريعة، والدفع بسيارات حديثة مجهزة بأطقم مدربة لها القدرة على التعامل مع الأعطال والحوادث والمواقف الحرجة.

واختتم أن ذلك يأتي في ضوء السعي الدؤوب لأجهزة وزارة الداخلية نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن وذلك في إطار تقديم كل الإجراءات التي من شأنها حفظ الأرواح والممتلكات والتسهيل والتيسير على المواطنين.