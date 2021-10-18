رئيس أتيلية القاهرة: الأتيليه منبرا قويا لتشجيع كل المواهب في مصر ورعايتها

قال رئيس مجلس أتيلية القاهرة الفنان التشكيلى الدكتور أحمد الجناينى إن أتيلية القاهرة يعد تاريخا كبيرا مهتما بكل أنواع الفنون التشكيلية، موضحا أنه منبرا قويا لتشجيع كل المواهب في مصر ورعايتها والاهتمام بها.

جاء ذلك فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، خلال انطلاق اليوم الأول لمعرض فني جماعي جديد بقاعة راتب صديق بأتيلية القاهرة "جماعة كتاب وفنانين القاهرة" بوسط البلد ، بعنوان " كل الألوان" ، والذي سوف يستمر لمدة أسبوع ويشارك به عدد كبير من الفنانيين التشكيليين من مدارس ومذاهب فنية مختلفة.

وأضاف أنه الأتيليه منذ تأسيسه على يد الفنان محمد ناجي عام 1953 ليصبح منارة ثقافية، كان إضافة حقيقية لمراكز الإبداع والإشعاع الثقافى بمصر، باحتضان الأدباء والمثقفين المصريين والعرب، موضحا أنه شهد خلال مراحل تطوره خاصة في مرحلة الستينات تحولا مهما بعد أن تفاعلت بداخله كل مجالات الفنون والإبداع، وإن كان اسمه ارتبط في بداياته بالفنون التشكيلية ، وقام بدور تنويرى كبير من خلال الحراك الثقافى.

وأكد أن الأعمال الفنية المشاركة بمعرض كل الألوان تعددت وتنوعت، حيث كثرت المذاهب والأشكال الفنية والتشكيلية المشاركة به من الكلاسيكية والسريالية والطبيعية والواقعية، مضيفا أن المعرض اهتم في بحث علاقة الضوء بالألوان، وبرز بالمعرض أعمال مهتمة بالمستقبلية و السريالية والتجريدية والتشكيلية بكل مدارسها والتى تهدف إلى التعمق في أعمال وفن اللاشعور ، إضافة إلى التعمق في فن وجمال الأشكال اللامعقولة واللاموضوعية -أحيانا- حسب رؤية الفنان.

شارك بالمعرض الفنانين ، منى أحمد كمال، أسماء مجدى السيد، انصاف هانم، رأفت عبدالسلام، نشأت فكرى، دكتورة جيهان سلامة، عزت شلال، عبداللطيف كلوب، محمد على المعيرفى، حنان هاشم بخش، موده محمد عطوان، شيماء عبدالرازق، دكتورة نجلاء السنارى، خالد محمود، ديما على، دينا خورشيد، فهيمة فتاح، اسماء عبدالله، بندر عبدالرحمن، الهام محمد عبده.

وأوضح أن الأتيليه يشهد أيضا اليوم فاعليات اليوم الثانى لدورة الخامسة من مهرجان شعر الفصحى "جماعة فنانين وكتاب القاهرة "، باسم الدكتور حامد طاهر، بعنوان " فى محبة فاروق شوشه"، مؤكدا أنه سيتواجد بالمهرجان العشرات من الاسماء اللامعة في مجال شعر الفصحى ومحبى ومتذوقى الشعر من مصر والدول العربية .

ولفت إلى فعاليات اليوم سيتحدث فيها كل من الدكتور سعيد شوارب، والدكتور حسن طلب ، والدكتور عبدالمنعم رمضان، والدكتور احمد بلبوله، والكاتب وجيه الصقار ، والدكتورة سعاد صالح ، والدكتور فولاذ عبدالله الانور ، والدكتورة زينب جاد الكريم، الفولاذ عبدالله ، وجنوب شحاته، والسماح عبدالله، والدكتورة دعاء فتحى، موضحا أنه سيتم إلقاء قراءات مختلفة من إنتاج هؤلاء الأدباء والشعراء ، إضافة إلى قراءات ودراسات نقدية لأعمال فاروق شوشه والدكتور حامد طاهر، وكما سيتطرق المهرجان -الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، ويختتم فعالياته غدا /الثلاثاء/- فواصل موسيقية مصاحبة .

وفاروق محمد شوشة أديب وشاعر مصرى من أشد المدافعين عن اللغة العربية ولد فى 9 يناير 1936، وتخرج في كلية دار العلوم 1956، وعمل مدرسا حتى التحق بالإذاعة عام 1958، وتدرج في وظائفها حتى أصبح رئيساً لها 1994، وكذلك عمل أستاذا للأدب العربى في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتوفى 14 أكتوبر 2016.