هيئة موانئ البحر الأحمر تعلن تداول 8000 طن بضائع عامة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (8) سفن، وتم تداول (8000) طن بضائع، و(339) شاحنة.

وشملت حركة الواردات (1500) طن بضائع، و(69) شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (6500) طن بضائع، و(270) شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين “الحرية ودليلة”، بينما تغادر السفينة “بوسيدون إكسبريس”.

كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Dodo وعلى متنها 424 سيارة قادمة من جدة.