الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 9597 طن قمامة وإزالة 544 حالة إشغال بمراكز الفيوم

رفع قمامة
رفع قمامة

نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس وأطسا، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 9597 طن قمامة، وإزالة 544 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1155 كشاف إنارة.

تم تنفيذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3600 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم "أحمد شوقي، وعباس العقاد، والنبوي المهندس، وسعد زغلول"، وميدان التدريب، والشوارع المحيطة بالجامعة ومنشاة لطف الله، إضافة إلى الطريق الدائري، والشوارع الرئيسية بقرى دسيا، وتلات، وزاوية الكرادسة، والشيخ فضل، والعزب، والعدوة، وسيلا، واللاهون، وهوارة المقطع، ودمو، وكفور النيل، كما تم إزالة 250 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

كما شملت الحملات صيانة وتركيب 350 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة، والشوارع الداخلية بأحياء شرق وغرب وجنوب والجون، وصيانة كشافات الإنارة بمنطقة مساكن حي زهراء الفيوم بدمو، وكذلك صيانة كشافات الإنارة بطريق كفور النيل حتى الدائري، ومداخل قرى دسيا، ومنشاة عبد الله، وهوارة عدلان، واللاهون، وسيلا، ودمو، والعدوة.

وأشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، إلى أنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2177 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 228 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 485 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

وكشف خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطسا، تنظيم 39 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، بمدينة إطسا، وقرى الغرق، ومنية الحيط، وقلمشاه، وأبو جندير، وأبو صير، وتطون، ومطول، وجردو، وشدموه، والحجر، أسفرت عن رفع 3820 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 66 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 320 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.

رفع 9597 ألف طن قمامة وإزالة 544 حالة إشغالات الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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