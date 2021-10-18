وفد من قطاع التعليم الفني يتفقد معامل المدرسة الثانوية لمياه الشرب بالإسكندرية

استقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، وفد قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، لتفقد فصول ومعامل المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بإدارة العامرية التعليمية بالإسكندرية، والتي تعد طفرة جديدة للتعليم الفنى وتخدم طلاب الإسكندرية وعدد من المحافظات المجاورة.

وأكد "جابر" أهمية تطبيق تجربة المدرسة الفنية، والتي تأتي في ضوء خطة الشركة، وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة وفتح فرص تأهيل وتعليم متميزة لتخريج فنيين ذوي مهارة عالية وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح أن المدرسة تضم نحو 88 طالبا بعدد 3 فصول، ومن المقرر أن تزيد عدد الفصول في العام القادم إلى 6 فصول ثم 10 فصول في العام الذي يليه، مشيراً إلى أنه عقب تخرج الطلاب من المدرسة سيتم توفير فرص عمل لهم فوراً وفقاً لاحتياجات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد الوفد التجهيزات المميزة بالمدرسة من الفصول والورش وجميع المعامل والتي تم تجهيزها، ويتم تدريب الطلاب داخل ورش ومعامل الشركة وفق الإمكانات التدريبية المتاحة بالمواقع على أيدي خبراء وفنيين، لدعم التدريب العملي والتطبيقي أثناء فترة الدراسة، وكذلك أثناء فترة التدريب الصيفي.